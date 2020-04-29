Enginarlı tarhana tanıtımı ve mağaza açılışına sosyal mesafe ayarı Merkezi Aydın'da bulunan ve Türkiye'nin değişik illerinde 86 şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş'in İzmir Urla'daki 87. mağaza açılışı, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sessiz ve sosyal mesafeli yapıldı.

Merkezi Aydın'da bulunan ve Türkiye'nin değişik illerinde 86 şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş'in İzmir Urla'daki 87. mağaza açılışı, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sessiz ve sosyal mesafeli yapıldı. İptal edilen Urla Enginar Festivali günlerine denk gelen açılışta, firma yeni ürünü enginarlı tarhanayı da müşterilerinin beğenisine sundu. Açılışta konuşan Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, böyle bir süreçte bile yeni istihdam oluşturup yeni ürünler piyasaya sunarken yeni mağazalar açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Aydın'da 41 yıl önce küçük bir işletme olarak faaliyetine başlayan ve bugün ülke geneline yayılan Tuğba Kuruyemiş, Türkiye'deki 87. mağazasını İzmir Urla'da hizmete açtı. Korona virüs tedbirleri kapsamında açılışın sessiz ve sosyal mesafe ayarı ile yapıldığı etkinlik, Tuğba Kuruyemiş'in sosyal medya hesabından online yapıldı. İçinde bulunduğumuz şu zorlu süreçte milli ekonomiye daha çok üretim ve istihdam ile katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, "Urla mağazamızın açılışını Urla'da geleneksel olarak bu yıl 6.'sı gerçekleştirilecek olan Uluslararası Enginar festivali günlerinde yapmayı planlamıştık. Ancak korona virüs tedbirleri kapsamında festival iptal edilince biz açılışımızı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sessiz sedasız yaptık" dedi.

"Enginarlı tarhanamız çok sevildi"

Urla'daki açılışı yaparken firma olarak Urla'nın ve Ege'nin ruhuna uygun yeni bir sağlık dostu ürünü daha piyasa sürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tonkul, "Urla ve firmamızın doğum yeri ve merkezi olan Aydın denilince akla gelen en özel ürünlerden biri de enginardır. Bu kapsamda gıda mühendislerimizin uzun ve hummalı çalışmaları sonucu kurutulmuş enginardan hazırladığı enginarlı tarhanamızı da halkımızın beğenisine sunduk. Oldukça başarılı ve faydalı olan bu ürünümüz ile ilk defa Urla mağazamızda halkımızın karşısına çıktık. En kısa sürede ülke genelindeki diğer mağazalarımızın raflarında da bu ürünümüz yer alacak" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA