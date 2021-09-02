Enginardan şifa bulan kadın girişimci enginar çayı üretimine başladı

Burhaniye ilçesinde, Edirneli kadın girişimci Hafize Kayış, geçirdiği karaciğer rahatsızlığını enginar ile tedavi edince, enginar çayı üretimine başladı.

Burhaniye ilçesinde, Edirneli kadın girişimci Hafize Kayış, geçirdiği karaciğer rahatsızlığını enginar ile tedavi edince, enginar çayı üretimine başladı. Burhaniyeli stevia üreticisi emekli albay Selahattin Güvenç ile işbirliği yapan Hafize Kayış, ürettiği enginar çaylarını önce ülkeye içinde, daha sonra yurt dışında pazarlayacak.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, gıda işi yapan Hafize Kayış, pandemi döneminde geçirdiği karaciğer rahatsızlığını enginar yapraklarını kullanarak tedavi etti. Enginarın karaciğere faydalı olduğunu anlatan Kayış, ürettikleri enginar çayını stavia ile karıştırarak piyasaya verdiklerini anlattı. Burhaniye'de enginar çayı üretimine başlayan 33 yaşındaki Hafize Kayış, "Edirne'nin Keşan ilçesinde gıda işletmecisiyim. Kendim karaciğer rahatsızlığı geçirdim. Bu rahatsızlığımı ilaç kullanarak tedavi edilmesini istemedim. Pandemi sürecindeydik. Enginar kullanarak şifa buldum. Tedavide, enginarın yapraklarını ve iç kısımlarını kullandım. 3 ay sonunda güzel bir çay elde ettim. Karaciğerimde yeniden yapılan tahlillerde güzel bir şekilde ilerleme kat edildi. Çayı, iç çanak kısmı ile birlikte çay olarak üretmeye karar verdim. Enginar yapraklarını alıp ayrıştırıyoruz. Burada, arkadaşlarla ekip çalışması yapıyoruz. Ayıklanan yaprakları daha sonra kurutuyoruz. Daha sonrada öğüterek granül haline getiriyoruz. Bu çalışmayı Burhaniye de stevia üretimi yapan firma ile birlikte yapıyoruz. Bu bitkinin içinde cynarin maddesi mevcut. Bu da karaciğere çok faydalı. Burada karaciğer dostu enginarı belli işlemlerden geçirerek çay haline getiriyoruz. Tatlandırıcı olarak da doğal bir tatlandırıcı olan stevia (şeker otu) kullanıyoruz. Enginar çayını öncelikle kendi halkımıza, daha sonra bütün dünyaya ulaştıracağız" dedi.

Stevia üreticisi Selahattin Güvenç de, "Hafize hanım Edirne Keşan'da gıda üretimi yapıyor. Geçirdiği karaciğer rahatsızlığı sonucu, fitoterapi gibi bitkisel yöntemlerle tedavi olmuş. Bu arada enginar çayını keşfetmiş. Enginar çayı üretiminde birlikte çalışıyoruz. Tatlandırıcı olarak da stavia katıyoruz. Bu enginar çayı insanımıza faydalı olduğu gibi istihdam da sağlayacak. Enginar çayının faydası çok" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı