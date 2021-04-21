Enginar memleketinden enginarlı pide
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Enginar memleketinden enginarlı pide

Enginar memleketinden enginarlı pide
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Seferihisar Ulamış mahallesinde karakılçık ekmek ve armola peynirinden sonra "Enginarlı Pide" lezzeti doğdu.

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Pidecilik mesleğinin en iyilerinin olduğu Aydın Nazilli'de 50 yıl pideci ustalığı yapan Yaşar DEMİALAK'danmesleği öğrenen Fırat DEMİR, ailesi ile devir aldığı Özkumru Pide salonunda bilinen pidelerden farklı bir lezzeti sundu. Geleneksel lezzeti bozmadan el ile açılan hamuru enginar ile buluşturan Demir, özellikle vejetaryen misafirler tarafından tercih ediliyor.

Her zaman aynı lezzet

Ulamış Mahallesi Özkumru Pide salonunun işletmecisi Fırat DEMİR el ile açtıkları hamurun ince ve çıtır olması, damak zevkine ve tercihine hitap ettiğini belirtiyor. Bilinen pidelerin yanı sıra; patlıcanlı kaşarlı pide, enginarlı kaşarlı pide, tortulu pide ve ege otlu ıspanaklı pide çeşitleri ile öne çıkan aile işletmesi özellikle yöresel bir sebze olan enginarın bu lezzetlerde kullanılması sonrası sosyal medyada lezzeti tadan misafirler tarafından olumlu şekilde paylaşılıyor.

Kaynak: Bültenler

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