"Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek"
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"Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek.

05.03.2020 08:55 | Son Güncelleme: 05.03.2020 08:55

Adalet Bakanı , "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal Meclise göndereceğiz" dedi.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal Meclise göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İHA

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