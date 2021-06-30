Engin Özkoç kimdir? Engin Özkoç kaç yaşında, nereli? Engin Özkoç biyografisi!
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Engin Özkoç kimdir? Engin Özkoç kaç yaşında, nereli? Engin Özkoç biyografisi!

Engin Özkoç kimdir? Engin Özkoç kaç yaşında, nereli? Engin Özkoç biyografisi!
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Siyasete CHP Gençlik Kolları'nda başlayan Engin Özkoç, Sakarya'da Belediye Başkan Yardımcılığı ve 4 dönem Belediye Meclis üyeliği yaptı. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Engin Özkoç kimdir? Engin Özkoç kaç yaşında, nereli? Engin Özkoç mesleği nedir? Engin Özkoç hayatı ve biyografisi nedir?

Siyasete CHP Gençlik Kolları'nda başlayan Engin Özkoç, Sakarya'da Belediye Başkan Yardımcılığı ve 4 dönem Belediye Meclis üyeliği yaptı. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Özkoç, 2011 Genel Seçimlerinde elde ettiği başarıyla Sakarya'nın 34 yıl aradan sonra Meclis'e gönderdiği ilk CHP'li vekil oldu. Peki, Engin Özkoç kimdir? Engin Özkoç kaç yaşında, nereli? Engin Özkoç mesleği nedir? Engin Özkoç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ENGİN ÖZKOÇ KİMDİR?

Engin Özkoç (d. 5 Şubat 1962, Kayalarmemduhiye), Türk siyasetçidir.

Engin Özkoç, 5 Şubat 1962'de Sakarya'nın Kayalar Memduhiye Köyü'nde doğdu. İlkokulu Memduhiye Köyü'nde, ortaokul ve liseyi merkez ilçe Adapazarı'nda okudu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Siyasete CHP Gençlik Kolları'nda başlayan Engin Özkoç, Sakarya'da Belediye Başkan Yardımcılığı ve 4 dönem Belediye Meclis üyeliği yaptı. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Özkoç, 2011 Genel Seçimlerinde elde ettiği başarıyla Sakarya'nın 34 yıl aradan sonra Meclis'e gönderdiği ilk CHP'li vekil oldu.

24. Dönemde TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesiydi. CHP TBMM Grup Yönetiminde yer aldı.

25. ve 26. Dönem CHP Sakarya Milletvekili olan Özkoç, CHP Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini yürütüyor.

Özkoç, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi ve komisyonun CHP Grup Sözcüsü.

27. dönem CHP Sakarya milletvekili adayıdır.

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Engin Özkoç kimdir? Engin Özkoç kaç yaşında, nereli? Engin Özkoç biyografisi! - Haberler
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