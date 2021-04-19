Engin Küpeli (MAJ3R) kimdir? Dünyaca ünlü Türk CS:GO oyuncusu MAJ3R Twitch, YouTube kanalı!
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Engin Küpeli (MAJ3R) kimdir? Dünyaca ünlü Türk CS:GO oyuncusu MAJ3R Twitch, YouTube kanalı!

Engin Küpeli (MAJ3R) kimdir? Dünyaca ünlü Türk CS:GO oyuncusu MAJ3R Twitch, YouTube kanalı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Türkiye'nin en çok tanınan CS:GO oyuncularından biri olan MAJ3R, Sagnal Esports takımında gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Twitch yayınlarında yaptığı maç analizleri ve taktikler ile izleyicilerini bilgilendiriyor. Peki, MAJ3R kullanıcı adıyla tanınan Engin Küpeli kimdir, kaç yaşında?

Türkiye'nin en ünlü espor organizasyonlarından biri olan Sagnal Esports takımıyla profesyonel oyunculuk hayatına devam eden MAJ3R, açtığı Twitch yayınlarıyla bilgilendirici anlatımlar yapıyor. Engin Küpeli (MAJ3R) kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Detaylar haberimizde!

ENGİN KÜPELİ (MAJ3R) KİMDİR?

25 Ocak 1991 doğumlu olan Engin Küpeli, Fransa'da büyüdü. Türk asıllı Engin'in Counter Strike kariyer ise 1.6 ile başladı. MAJ3R'in kariyerinin ilk takımı Cowboyz'dur. Kayıtlardaki ilk turnuvasına ise Get2Gev forması altında katıldı. Get2Gev'den de ayrılan profesyonel oyuncu Fransız espor devi Millenium Gaming bünyesine katıldı. Burada uzun bir zaman geçiren MAJ3R, EPS France turnuvalarının 5,6 ve 7. sezonlarında üst üste şampiyonluklar yaşadı. 9. sezonda da şampiyonluğu göğüslemeyi başaran Millenium'dan 19 Ocak 2010 tarihinde ayrıldı. Bu ayrılığın ardından MAJ3R kısa süreli birkaç takımda forma giymişti.

2011 yılında kariyeine bir yılın üzerinde bir süre ara veren MAJ3R, 2013 itibarıyla CS:GO arenasına giriş yaptı. Imaginary Gaming'in kadrosuna katılan ve buradabir süre mücade ettikten sonra 2013 yılının sonlarına doğru WARMAKER'a katıldı. Kariyerinin 3 ayını da burada geçiren Engin, bu ayrılışın ardından Türkiye milli takımı adına ilk maçına çıktı. Avrupa Şampiyonası, oyuncuyu Türk CS:GO oyuncularıyla tanıştırmış oldu. Birçok turnuvada yer alan oyuncu eski takımı Millenium Gaming'e giderek 1 yıla yakın süre mücadele etti ve Gamers Assembly 2016 turnuvasında takımıyla birlikte şampiyonluk yaşadı.

Eski takımında geçirdiği 1 yılın ardından ayılıp Türkiye'ye gelen MAJ3R'in Türk CS:GO arenasına çıkışı gerçekleşmiş oldu. Space Soldiers tarafından 2016 yılının kasım ayında denemeye alınan Engin, deneme sürecini Şubat 2017 itibarıyla başarıyla sonuçlandırdı ve Space Soldiers'la sözleşme imzaladı. Takımda oyun içi lider pozisyonunda yer alan MAJ3R şimdiye kadar birçok başarıya imza attı. Şampiyonluk kazandığı turnuvaları listeleyecek olursak, WESG 2016 Orta Doğu-Afrika, 2016 Dünya Şampiyonası, 4Gamers OMEN CS: GO Masters, GeForce Cup 2017, ESEA Season 25: Global Challenge, Europe Minor Championship-Boston 2018, GG:Origin ve son olarak da DreamHack Open Austin 2018 gibi birçok önemli organizasyonda başarıya ulaştı.S

Space Soldiers'ın dağılmasının ardından takım arayışlarını sürdüren profesyonel isim eski takımından birkaç oyuncu ve yeni Türk oyuncular ile birlikte Sagnal Esports forması altında mücadele ediyor.

MAJ3R TWITCH, YOUTUBE VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Twitch'te 15 bin'den fazla takipçisi olan MAJ3R, platformda yayın açtığında yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyor. Twitch'teki kullanıcı adı MAJ3R'dir. Ek olarak YouTube'da 10 bin'den, Instagram'da 16 bin'den, Twitter'da ise 25 bin'den fazla takipçisi vardır.

  • MAJ3R Twitch: twitch.tv/maj3r
  • MAJ3R YouTube: youtube.com/maj3r
  • MAJ3RInstagram: instagram.com/maj3r_/
  • MAJ3R Twitter: twitter.com/maj3r_
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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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