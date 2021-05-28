Engin Koyun: "Süper Lig için bir kadro kuracağız"
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Engin Koyun: "Süper Lig için bir kadro kuracağız"

Engin Koyun: 'Süper Lig için bir kadro kuracağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Süper Lig için bir kadro kuracaklarını belirterek, "Kısa vadeli değil uzun vadeli planlar yapıyoruz" dedi.

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Süper Lig için bir kadro kuracaklarını belirterek, "Kısa vadeli değil uzun vadeli planlar yapıyoruz" dedi.

Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ederek 1. Lig'e yükseldi. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, "Bugün hayatımızın en mutlu gününü yaşıyoruz. Bu mutluluğu yaşatan futbolcularımıza, teknik ekibimize, yönetimimize ve taraftarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Sakaryaspor'u da tebrik ediyorum. Güzel bir final oldu ancak biz daha iyiydik. Sonucun farklı olması bizi daha çok mutlu etti. Kocaelispor önemli başarılar elde etmiş bir kulüp. İki kez Türkiye Kupası'nı kazanmış bir kulübüz. Bu kulübün buralarda olmaması gerektiğine karar verdik. Birinci basamak TFF 1. Lig, Allah'ın izniyle seneye Süper Lig için bir kadro kuracağız. Kısa vadeli değil uzun vadeli planlar yapıyoruz. Altyapıya önem veriyoruz. Bir Altınordu projesini Kocaelispor'da gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Gençlerimize önem veriyoruz. Kocaelisporumuzun bugünlere gelmesinde bütün belediye başkanlarının, siyasilerinin çok büyük emeği oldu. İllerimizin takımlarına sahip çıkılmasını istiyorum. Zor durumdalar. Pandemi dolayısıyla ekonomik anlamda sıkıntı çekiyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum. Tüm camiaya teşekkür ediyorum. Bekle bizi İzmit geliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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