Engin Koyun'dan Tuzlaspor'un kullandığı stadyuma ilişkin açıklama: "Zeminin bozulmasını arzu etmiyorum" - Haberler

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Engin Koyun'dan Tuzlaspor'un kullandığı stadyuma ilişkin açıklama: "Zeminin bozulmasını arzu etmiyorum"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Engin Koyun'dan Tuzlaspor'un kullandığı stadyuma ilişkin açıklama:

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, sahası olmadığı için son maçını Kocaeli Stadyumu'nda oynayan Tuzlaspor'a ilişkin açıklama yaptı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli spor Başkanı Engin Koyun, sahası olmadığı için son maçını Kocaeli Stadyumu'nda oynayan Tuzla spor'a ilişkin açıklama yaptı. Koyun, "Ben zeminin bozulmasını arzu etmiyorum. Bizim zeminimiz zaten sıkıntılı, rahat bir zeminimiz yok. Bu sene yenilemeyi düşünüyoruz. Burada iki maçın ağır olacağını düşünüyorum" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzla spor, tesisi ve sahası olmadığı için sezon sonuna kadar hazırlıklarını Kocaeli'de sürdürüyor. Her maçı farklı sahada oynayan Tuzla spor, 28. haftada mücadele ettiği İstanbul spor'u Kocaeli Stadyumu'nda ağırlamıştı.

"Zeminin bozulmasını arzu etmiyorum"

Ligdeki her takımı sahiplenmenin memnuniyet verici olduğunu söyleyen Kocaeli spor Başkanı Engin Koyun, "Tuzla spor'un sahası yok, mağduriyet yaşıyorlar. Sahalar, spor il müdürlüklerine ait. Yalnız görüş alıyorlar bizden. Ben zeminin bozulmasını arzu etmiyorum. Bizim zeminimiz zaten sıkıntılı, rahat bir zeminimiz yok. Bu sene yenilemeyi düşünüyoruz. Burada iki maçın ağır olacağını düşünüyorum. Tabii ki faydalı ve katkılı olmak isteriz aslında. Takımlarımıza da sahip çıkmak isteriz ama Kocaelispor'un zemini inanın son 1 aydır oynamadığımızdan dolayı toparlanıp güzel oldu. Fakat haftada iki maçın zor olacağını düşünüyorum. Mayıs ayında zemini kaldıracağız. Mecbur kalırsak da yapacak bir şeyimiz yok" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Tuzlaspor, Spor Toto, Kocaeli, Spor, Haberler

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