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İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Engin Gayrimenkul müşterilerinden alacaklarını faizsiz olarak 2 ay erteledi

Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul şirketlerinden Engin Gayrimenkul, müşterilerinden alacaklarını faizsiz şekilde 2 ay erteledi.

04.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:17
Engin Gayrimenkul müşterilerinden alacaklarını faizsiz olarak 2 ay erteledi

Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul şirketlerinden Engin Gayrimenkul, müşterilerinden alacaklarını faizsiz şekilde 2 ay erteledi. Ayrıca şirket hiçbir işçini çıkartmama kararı aldı.

Almanya, Avusturya, İstanbul, Çanakkale ve Aydın'da ofisleri bulunun ve Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul şirketlerinden Engin Gayrimenkul, senetlerini faizsiz olarak 2 ay erteledi. Ayrıca şirket hiçbir işçisini çıkartmama kararı aldı. Konu hakkında Engin Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Engin açıklamalarda bulundu. Engin, önce sağlığın önemli olduğunu belirterek alacaklarını faizsiz olarak Haziran ve Temmuz ayına ertelediklerini söyledi.

Salgına değinen Üzeyir Engin, "Salgın ülkemizi ve dünyayı ciddi anlamda tehdit ediyor. Hızlı şekilde yayılıyor ve engel olunamıyor. İlacı yok ve görünmeyen bir düşman. Ülkemizde bu konuda şu anda iyi bir noktada. Gereken tedbirler alınmış durumda. Bu salgının bir an önce ülkemizden gitmesini ve herkesin normal hayata dönmesini bekliyoruz" dedi.

"Senetlerimizi 2 ay öteleme kararı aldık"

Senetleri faizsiz olarak 2 ay ertelediklerini dile getiren Engin, "Satışlarımızın yüzde 25-30 peşin kalanını taksitle yapıyoruz. Taksit sürecindeki müşterilerimiz, özellikle 60 yaş ve üzeri olduğu ve sokağa çıkma yasakları olduğundan dolayı onların evde kalmasını istedik. Bu nedenle senetlerimizi 2 ay öteleme kararı aldık. Nisan ve Mayıs aylarından bize borcu olan tüm müşterilerimizin senetlerini Haziran ve Temmuz ayına aldık. Yani onlar evde sağlıklı şekilde kalsın, biz senetlerimizi 2 ay erteleriz. Önce sağlık diyoruz. Salgın süreci 2 aydan sonra da devam ederse tekrar yönetim olarak toplanıp durumu değerlendiririz. Salgın inşallah daha uzun sürmez" açıklamasında bulundu.

"Elimizi taşın altına koyduk"

Bu süreçte personel çıkartmayacaklarına vurgu yapan Engin, "İş yerlerinin kapandığı ve bu kadar işsizin olduğu bu dönemde müşterilerimiz, "borcum var nasıl öderim ya da borcumu ödemek için nasıl dışarı çıkalım" demesin diye elimizi taşın altına koyduk. Ayrıca 110'a yakın personelimiz var. Hiçbir personelimizi işten çıkarmama kararı aldık. Müşterilerimiz ve çalışanlarımız, virüsten korunmak için uğraşırken, borçlarını ve işlerini dert etmesin diye hem senetleri erteledik hem de çalışan arkadaşlarımıza motivasyon açısından yardımcı olduk" şeklinde konuştu.

Engin, sözlerine şöyle devam etti: "Vatandaşlarımız sakin ve tedbirli olsunlar. Tedbiri elden bırakmayalım. Bunu hükümet yetkililerinden en alt kademesine kadar herkes söylüyor. Yaşadığımız salgın hiç beklenmedik bir durum. Şu süreçte teması ve ikili ilişkileri az kurmalıyız. Tüm müşterilerimiz rahat olsun ve sağlığına dikkat etsin. Evde kalsınlar. Yeter ki, şeffaflık ve samimiyet olsun borç ödenir".

Yeni bir dünyaya hazır olmak zorundayız

Bu süreçten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacağına dikkat çeken Engin, "Özellikle devlet büyüklerinin yapmış oldukları konferanslar, insanların evlerinde kendi işlerini yapabilme kabiliyetleri olsun işte bunlar değişti. Eski sistem ve eski alışkanlıklarımız neredeyse bitiyor. Yeni bir dünyaya hazır olmamız gerektiğini düşünüyorum. Engin Gayrimenkul sadece ticaret yapmıyor. Ticaretin dışında şu an başka birşey yapıyor. Özel sektör ve kamu kurumlarında belki borç erteleme faizle oluyor. Ama biz 1 lira faiz almadan 2 ay alacaklarımızı erteliyoruz. Burada ticaret değil, önce sağlık ve dostluk önemli" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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