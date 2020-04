Engin Fırat: "Fenerbahçe fazlasıyla ilgi çekici" Moldova Teknik Direktörü Engin Fırat, Fenerbahçe'nin şu an başarıya gitmesi gerektiği için kendisi için oldukça ilgi çekici olduğunu söyledi.

Moldova Teknik Direktörü Engin Fırat, Fenerbahçe'nin şu an başarıya gitmesi gerektiği için kendisi için oldukça ilgi çekici olduğunu söyledi. Fırat, korona virüs salgını sebebiyle ertelenen liglerin iptal edileceğin düşündüğünü kaydetti.

Moldova Teknik Direktörü Engin Fırat, korona virüs salgını nedeniyle ertelenen müsabakalar ve transfer teklifleri hakkında açıklamalarda bulundu. Türk halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek sözlerine başlayan Engin Fırat, "Sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım. Onların hepsi benim için birer kahramandır. Nasıl bizim kahraman Mehmetçik bu şartlarda bile olsa görev başındaysa sağlık personeli de vatani görevini yerine getiriyor. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Moldova'da da hayat genel olarak durdu. Virüs bütün dünyayı zor durumda bıraktığı gibi bu ülkede de aynı şartlar var. Bir vatandaş olarak en iyi önlem de evde kalmaktır. Ben de uçağa binip Türkiye'ye gidebilirdim ama yolda havaalanında bir yerde bu virüsü kapıp, eve anneme babama bulaştırırsam bunun hesabını kendime nasıl verebilirdim. Bu iş 'bana bir şey olmaz' ile olmuyor. En azından sevdiklerinizi düşünün ve evde kalın. Bu konuyla ilgili de Moldova devleti benden 'evde kal' çağrısı videoları istemişti. Umarım işe yaramıştır. Buradaki rakamlar Türkiye'ye göre daha düşük ama aynı anda da burada da test sayısı da düşük olduğu için rakamlar daha düşüktür. Hepimizin bilmesi gereken bir şey var. Bu olay çok ciddi. Kendinizi düşünmüyorsanız en azından sevdiklerinizi düşünün" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN LİGLER İPTAL OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle tüm yerel liglerin iptal edileceğini düşünen deneyimli teknik adam, "Normalde biz hazırlık maçlarımızı haziran ayında oynayacaktık. Son aldığım bilgiye göre de onlar da kesinlikle iptal edilecek. Ligler için de iki tane sıkıntı var. İlk olarak oyuncunun sözleşmeleri. Çünkü 30 Haziran'da bitiyor ve 1 Temmuz'dan itibaren başka kulüplere imza atan oyuncular var. Şu durumda hukuk ön plana çıkıyor. Durum çok karışık. Haziran ayında durum iyiye gidiyor olsa bile takımlar direkt oynayamaz ki. En azından 1 aylık bir hazırlık süreci geçirmesi lazım. Yoksa sakatlık da olur performans dalgalanmaları da olur. Bütün ligler iptal olur diye düşünüyorum. Çünkü bu şekilde bir yere varamıyorsunuz. Ne olacağını hiç kimse net söyleyemez. Biz de Slovenya, Yunanistan ve Kosova ile kendi gücümüzü gösterecek iyi takımlara karşı iyi bir gruba düşmüştük. Keşke oynayabilsek ama o konuda da şüphem var çünkü bütün takvim arkaya doğru kaydı. Ondan sonra da Dünya Kupası elemeleri başlayacak. Uluslar ligi arasına nasıl sıkıştıracaklar bilmiyorum" açıklamasını yaptı.

"İNŞALLAH MOLDOVA HALKINI MUTLU EDERİM"

Moldova milli takımının başına geldiği ilk dönemde Moldova halkının kendisine karşı ön yargı ile yaklaştığını fakat şu anda bu durumun ortadan kalktığını aktaran Engin Fırat, "Anahtar kelime birliktelik. Tarihlerinde ilk defa yabancı bir hoca geliyor ve bu insan da batı Avrupa'dan değil. O dönemlerde bana ön yargı da vardı. Aramızdaki buzlar eridiği gibi de ateşe dönüştü açıkçası. Biz bu beraberliği yakaladık. Milli takım olarak umut verdik. Bu birlik beraberliği yaşadığımızda rakip Dünya Şampiyonu Fransa olsa bile neler yapabileceğimizi gösterdik. Halk da bana inanıyor güveniyor. Bu da benim sorumluluğumu arttırıyor. İnşallah bu insanları mutlu ederim" ifadelerini kullandı.

49 YAŞINDAKİ TEKNİK ADAM,

"Taraftarlar ve genç hocalar nasıl çalıştığımızı öğrenmeye hakkı vardır. Normalde çok yoğun olduğumuz için sosyal medyaya zaman bulamıyorduk. Bu dönemlerde de iyi bir zamanlama olur diye düşündüm. İnsanlara adaletli, bilimi ön planda tutarak, aynı anda teknolojiyi zorlayarak, ne kadar detaylı çalışırsan, o kadar başarılı olma ihtimalini yükseltebileceğini göstermek istedik. Moldova'da başarabileceğimizi göstermek istedik. Tepki de çok olumlu oldu. Bu işin ne kadar ciddi bir iş olduğunu anlayanlar oldu. Genç antrenörler bilgi talep etti. Sosyal medyayı doğru kullanıldığında da iyi şeyler olacağını gösterdi."

"FENERBAHÇE FAZLASIYLA İLGİ ÇEKİCİ"

Tecrübeli teknik direktör, çalıştırıcısı bulunmayan Fenerbahçe'nin kendisi için oldukça çekici olduğunu aktararak, "Şu an dünyanın birçok ülkesinden teklif alıyorum. Buna Batı Avrupa da dahil olmak üzere. Bu anlamda da kendi ülkemden teklif gelmesinden daha doğal bir şey olamaz. Fenerbahçe'ye gelince. Medyada o haber ilk çıktığında bir sefer bir yorum yaptım. Ali Koç ve Semih Özsoy aramadıkça benim için hiçbir resmi görüşme yoktur. Başka kulüplerimizden teklif geldi. Resmi olarak gelecek seneyle ilgili daha fazla teklif geldi. Genel duruma baktığımız zaman da bu yükü kaldırabilecek Türk hoca sayısını az olarak görüyorlar. Bu isimler de son 20 yıldır hep aynı gibi. Bu isimler arasına girmeyi de hak ettiğimi düşünüyorum. Fenerbahçe çalıştığım iyi bir camiadır. Ali Koç ve ekibinin son dönemlerde çok ciddi tecrübeler edindiğini görüyorsunuz. Kulübü başarıya götürecek yol haritasını da çok erken çizebiliyor. Bu da gelecek hoca için büyük avantaj. Dezavantajı mutlaka baskıdır. Gelecek sezon sportif başarı Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı. Bunu da iyi planlama, iyi oyuncu seçimi ve iyi ortamı oluşturmakla elde edebilirsiniz. Özellikle Fenerbahçe camiası birlik beraberliği yakaladığı zaman çok büyük işler yaptığını her zaman gördük. Sonuçta Moldova'ya bağlı bir hocayım. Beni isteyen kulüp ilk önce Moldova ile görüşmeli. Ondan sonrası ne olur bilemem. Şu an yorum yapamam. Fenerbahçe ilgi çekici mi? Fazlasıyla ilgi çekici ama şu anki durumdan başarıya götürmek benim için ilgi çekici ve motive edici. Yarın ne olur bilemeyiz. Belki 10 sene burada kalırım" değerlendirmesini yaptı.

(İHA)

Kaynak: İHA