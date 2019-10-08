Engin Fırat, Arnavutluk'ta lider

08.10.2019 17:31

Türk teknik adam Engin Fırat'ın futbol direktörlüğü görevini yürüttüğü Arnavutluk Süper Ligi takımlarından Vllaznia Shkoder, sezona kötü başlamasına rağmen son haftalarda gösterdiği başarılı performansla zirve ortağı olmayı başardı.



Sezona istediği gibi başlayamayan ancak daha sonra ortaya koyduğu başarılı futbolla zirve yarışına dahil olan Arnavutluk Süper Ligi ekiplerinden Vllaznia'da Futbol Direktörü Engin Fırat da bu başarıda önemli paya sahip isimlerin başında geliyor.



Fırat'ın, takımın son durumu ve gelecek hedeflerine dair verdiği röportaj ise şöyle:



Sezona kötü başladınız ancak sonra lider oldunuz. Bu süreci nasıl değerlendirirsiniz?



Açıkçası sezon başlangıcı bizim için bir faciaydı. Siyasi nedenlerden dolayı, ligin başlamasına 1 ay kala transferleri yapabildik. Arnavutluk'taki yerel seçimlerden dolayı İşkodra şehrinde bir siyası kaos oluştu ve takımın bütçesinin tamamının belediyeden gelmesi sebebiyle kasada hiç para yoktu. Herkes takımı çok sevdiğini söylüyordu ama bize destek olan bir kişi bile çıkmadı. Hatta bu durumu kendi çıkarları için kullanmaya çalışanlar çoktu. Yani bu şartlarda yeni bir takım kurmak ve 4 haftada lige hazırlanmak aslında imkansız ama olabiliyor gördüğünüz gibi.



Bize bu süreçte tek destek olan İşkodra Belediye Başkanı Voltana Ademi'ye buradan teşekkür etmek istiyorum. Kulüpteki sağ kolum Bekim Mema da bu süreçte olağanüstü gayret gösterdi. Keşke buradan bize desteklerinden dolayı bir kaç iş adamına da teşekkür edebilseydim ama maalesef yalnız bıraktılar.



Bu sezonki hedefiniz nedir?



Bu sezon tamamen yeni bir takım kurdum, 14 yeni oyuncu geldi. Sağlam bir temel oluşturduk. Bu sene iyi futbol oynamak istiyoruz. Seneye takıma gereken 2-3 takviyeyi de yaparak şampiyonluğu hedefleyeceğiz.



İşkodra'ya alıştınız mı?



O konuda hiç sorun yaşamadım, Türk kültürüne yakın bir yer. Maalesef kötü alışkanlıklar da Türkiye'deki gibi, dedikodularla kulübü karıştırmak isteyen çok. Şehir çok güzel ve tarihi bir yer. Türklerin iz bıraktığı yerlerden biri. Zaten genelde bana Fırat değil, 'Turko' diyorlar.



Türkiye - Arnavutluk maçı nasıl geçer ?



Çok zor bir maç. Grubun final maçlarından biri. Arnavutluğun son şansı. Yani Türkiye kazanırsa bence yüzde 99 elemeleri geçecek. Arnavutluk da güçlü bir takıma sahip. Son İzlanda maçında da bunu gösterdiler. Bence kıran kırana geçen bir mücadele olacak. Türkiye favori ama zor bir karşılaşma. Daha sabırlı olan, yüreğini sahaya koyan avantaj sağlar. - İSTANBUL

Kaynak: İHA