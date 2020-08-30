HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Engin Baytar'ın G.Saray'dan alacağı için açtığı dava, yanlış mahkemede açıldığı için reddedildi

Bir dönem Galatasaray forması da giyen tecrübeli futbolcu Engin Baytar, İş Mahkemesi yerine Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtığı gerekçesiyle sarı-kırmızılı takımdan yaklaşık 6 yıllık alacağını tahsil edemedi ve talebi reddedildi.

30.08.2020 07:47 | Son Güncelleme: 30.08.2020 09:20

Futbol hayatına İstanbul Siirtgücüspor'da devam eden Engin Baytar'ın 7 yıl önce transfer olduğu G.Saray'dan transfer parasını alamadığı iddiasıyla açtığı dava, mahkemece reddedildi.

Transfer ücretinin ödenmediği iddiasıyla sarı-kırmızılılara 365 bin dolarlık icra takibi başlatan Baytar, takibe rağmen parasını alamaması üzerine sözleşmeyi feshettiğini belirtti.

Engin Baytar'ın G.Saray'dan alacağı için açtığı dava, yanlış mahkemede açıldığı için reddedildi

FAİZİYLE ÖDENMESİNİ İSTEDİ, MAHKEME REDDETTİ

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 8 ay önce açılan dava dilekçesinde "Şubat 2015 ücretiyle birlikte 2014-15 sezonu için toplam 365 bin dolar sabit transfer ücretinden mahrum kalmıştır. Bu paranın faiziyle birlikte Engin Baytar'a ödenmesini istiyoruz" denildi.

Davaya cevap veren G.Saray ise Engin Baytar ile aralarındaki alacak ilişkisine bakmakla görevli olan mahkemenin İş Mahkemeleri olduğunu belirterek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın reddini istedi. Kararını açıklayan İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, görevsizlik nedeniyle davayı reddetti.

Engin Baytar'ın G.Saray'dan alacağı için açtığı dava, yanlış mahkemede açıldığı için reddedildi

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi 3. Sayfa
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi Ekonomi
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü Ekonomi
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı Ekonomi
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı 3. Sayfa
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
30 Ağustos'un unutulmaz isimlerinden: Atatürk'e verdiği sözü tutamadığı için intihar eden Albay Reşat Bey
30 Ağustos'un unutulmaz isimlerinden: Atatürk'e verdiği sözü tutamadığı için intihar eden Albay Reşat Bey
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Marmaris'te bir mahalle sakini evinin yakınındaki go kart işletmesinin kapatılması için açlık grevine başladı
Marmaris'te bir mahalle sakini evinin yakınındaki go kart işletmesinin kapatılması için açlık grevine başladı
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
İstanbul'da gece yarısı 2 otomobil alev alev yandı
İstanbul'da gece yarısı 2 otomobil alev alev yandı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 39 can kaybı, 1549 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 39 can kaybı, 1549 yeni vaka tespit edildi
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Son dakika: İdlib'de askeri birliğimize bombalı araçla saldırı girişimi: 9 askerimiz yaralandı
Son dakika: İdlib'de askeri birliğimize bombalı araçla saldırı girişimi: 9 askerimiz yaralandı
Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Faik Öztrak Meral Akşener Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Didem Soydan Deniz Akkaya
Spor Jose Sosa Şenol Güneş Eddie Newton Nihat Özdemir Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Savaş Evlilik Futbolcu
Şu an buradasınız: Engin Baytar'ın G.Saray'dan alacağı için açtığı dava, yanlış mahkemede açıldığı için reddedildi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 09:22:07. #1.15#
title