Engin Altay: ABD'yi Bu Şekilde Hadsiz Bir Tehdide Götüren AK Parti'dir (1)

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ABD ile Türkiye arasındaki gerilime ilişkin, "ABD, tam demokrasi olan bir ülkede böyle bir durumu yaşasa, bu ülkelere böyle bir tehdit yapabilir miydi? ABD yargının, siyasetin vesayetinde olduğunu bilmese, siyasi talimatla yargının karar verdiği kanaati ABD'de de olmasa Trump böyle bir fütursuzluğu yapar mıydı? Yapmazdı. ABD'yi bu şekilde hadsiz bir tehdide, çirkin bir üsluba götüren AK Parti'dir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlendiği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Engin Altay, terör saldırısında şehit olan Astsubay Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya'ya ve 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan'a rahmet dileyerek, "Bu son olsun. Artık Türkiye, bu sorunla daha fazla yaşayamaz. TBMM terörün sıfırlanması, toplumsal barışın sağlanması konusunda elini taşın altına koymalıdır" dedi. Engin Altay, ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilime ilişkin şunları söyledi: "Hiç şüphesiz ABD'nin Brunson ile ilgili bu tehdidi kabul edilemez ama ABD, tam demokrasi olan bir ülkede böyle bir durumu yaşasa, bu ülkelere böyle bir tehdit yapabilir miydi? ABD yargının, siyasetin vesayetinde olduğunu bilmese, siyasi talimatla yargının karar verdiği kanaati ABD'de de olmasa Trump böyle bir fütursuzluğu yapar mıydı? Yapmazdı. ABD'yi bu şekilde hadsiz bir tehdide, çirkin bir üsluba götüren AK Parti'dir. Daha önce Merkel söyleyince Deniz Yücel'i bırakırsanız, Trump da 'benim Merkel'den neyim eksik?' der. Olay budur. Buradan durduk yere Trump'a efelenmenin alemi yok. Siz, yargıdan elinizi çekin, hiç kimse, en güçlü ülkeler bile bir araya gelip size yargı ile ilgili talimat veremez, sizi tehdit edemez. Elbette uluslararası meselelerde Türkiye'nin yanında olacağız. Türkiye'nin bu tehdide pabuç bırakmasını kabul edemeyiz." - Ankara