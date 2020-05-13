Engin Altay: "2019 Mart ayında 120 milyon dolar olan cari açık 2020 Mart ayında 40 kat artmış.
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Engin Altay: "2019 Mart ayında 120 milyon dolar olan cari açık 2020 Mart ayında 40 kat artmış.

Engin Altay: '2019 Mart ayında 120 milyon dolar olan cari açık 2020 Mart ayında 40 kat artmış.
13.05.2020 21:32 | Son Güncelleme: 13.05.2020 21:34

Engin Altay: "2019 Mart ayında 120 milyon dolar olan cari açık 2020 Mart ayında 40 kat artmış. Bu bir ekonomi için alarmdır."

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, "2019 Mart ayında 120 milyon dolar olan cari açık 2020 Mart ayında 40 kat artmış. Bu bir ekonomi için alarmdır. Şu anda 2020 Mart ayında cari açığımız 4 milyar 923 milyon dolar" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Altay, cari işlemler açığının artışına dikkat çekerek, "2019 Mart ayında Türkiye'nin cari işlemler açığı 120 milyon dolar. Türkiye yıllardır cari açık verir. Çok vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. 2019 Mart ayında 120 milyon dolar olan cari açık 2020 Mart ayında 40 kat artmış. Bu bir ekonomi için alarmdır. Şu anda 2020 Mart ayında cari açığımız 4 milyar 923 milyon dolar. 120 milyon dolardan 4 milyar 923 milyon dolara dayanmış, 40 kat artmış, bunun doğuracağı olumsuz tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya. 40 kat artacak bir etkinin olması Türkiye'nin kovid ile mücadelede yürüttüğü süreç de dikkate alındığında mümkün değil. Bunun kovid ile mücadelenin yanı sıra iki temel sebebi var: Birisi Türkiye'nin ihracatının azalıp, ithalatının çok artmış olmasıdır. İkincisi de turizm gelirlerinin geçen yılın aynı ayına göre 750 milyon dolarlık azalmadır" ifadelerini kullandı.

Engin Altay: '2019 Mart ayında 120 milyon dolar olan cari açık 2020 Mart ayında 40 kat artmış.

Kaynak: İHA

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