Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul Dizisinden Ayrılıyor
Diriliş Ertuğrul dizisi gelecek sezon Diriliş Osman Gazi olarak yayın hayatına devam edecek. Osman Bey'in çocukluğunu ve gençliğini canlandıracak oyuncular ile anlaşma yapıldı.
TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul sezon sonunda veda edip gelecek sezon yerini Diriliş Osman Gazi dizisine bırakacağı konuşuluyor.
OSMANLI İMPARATORLUĞU KURULUYOR
Diriliş Ertuğrul dizisinde 1258 yılında Ertuğrul Bey'in son oğlu olarak dünyaya gelen Osman Bey Ertuğrul Bey'in en zeki çocuğudur. Ertuğrul Bey'in 1280 yılında ölmesi ile başa geçen Osman Bey, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucu padişahı olacak.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN VEDA EDİYOR
Bu durumda Osman Bey dönemine geçilmeden önce Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan da diziden ayrılmış olacak.
OYUNCULAR İLE ANLAŞMA YAPILDI
2017-2018 sezonunda Osman Bey'i canlandırması için Engin Altan Düzyatan'ı aratmayacak başka bir isim ile anlaşma yapılacak. Osman Bey'in çocukluğunu ve gençliğini canlandıracak oyuncular ile anlaşma yapıldı.
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Ne kadar sazan varmış bu sitede zaten demiştim ya bu filimi izleyenin aklından şüphe dyulur diye!Cevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
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hic kımsenın savunmasını yapmam..amerıkalılıar ve avrupalılar yasanmamıs tarıhlerının fılmlerını kapıtalıst dunyalarının egosunu kırmak için maglubıyetlerının husranını zafere cevırmek ıcın veya olmayan asılsız karakterler uzerıne bır suru para harcayıp fılmler yaparken atlarımızın egrısyle dogrusuyla eleştırı yapmamız yalnış bence...aynı noktada buluşamazsak geçmişmizin muhasebesını yapıp ecdadımızı yargılarsak vay halımıze...arkadaşlar tarıhımıze sahıp cıkalım ve bırbırımızı seveleım..Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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ADAMLAR BİYONİK PENİS YAPIYORLAR. SİZ GEÇMİŞLE İLGİLENİN.Cevap Yaz 2 19 Yayından KaldırMÜLAYİM SERT: Bizde gerçeği var da ondandır:)9 2 Yayından Kaldır
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ADALET adlı şahıs, önce kendi aklından şüphe duyman lazım, insanların zevklerini sorgulayan kişi ruhsal sorunları vardır.Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır