Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
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Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve arkadaşları ile birlikte önceki akşam Yeniköy'deki Fonduralı adlı mekandaydı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşi ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir akşam geçiren yakışıklı oyuncu çıkışta muhabirlerle sohbet etti

16.02.2020 01:41 | Son Güncelleme: 16.02.2020 01:41
Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!

1 yıl boyunca , Filipinler, Malezya, Tayland ve Endonezya gibi ülkelerde atıklara dikkat çekmek için 'Sen de fark et' adlı belgesel çeken , "Belgesel bitti. Plastik atıklara dikkat çekmek istedik. Dünyanın çeşitli ülkerinde plastik atıkları topladık" dedi.& ;

'Belgesel çekimlerine ara vereceğim'

Daha öncede vahşi doğa belgeseli çeken yakışıklı oyuncu muhabirlerin, "Bundan sonra hangi belgeseli çekeceksiniz?" sorusuna Engin Altan Düzyatan, "Belgesele ara vereceğim biraz kendime vakit ayıracağım" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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