Engin Akyürek Instagram'ı sevdi

Engin Akyürek, yıllardır uzak kaldığı sosyal medyayı çok sevdi. Oyuncu, Instagram'da 15 günde beş kare paylaştı. İşte detaylar...

Engin Akyürek, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Hayranlarının yıllardır, "Sosyal medya hesabı aç" çağrısına geçtiğimiz ay yanıt veren oyuncu,15 günde posttan beşinci karesini yayınladı. Renkli anlarını paylaşmaya devam eden Akyürek, 'Sefirin Kızı' dizisinin çekimleri nedeniyle bulunduğu Bodrum'da güneşli havanın tadını çıkardı.

Beresiyle poz veren oyuncu, "İyi pazarlar" diye yazdı. Akyürek'e, çok kısa sürede binlerce mesaj yağdı. Oyuncu, Instagram'ın hikaye bölümünden de 'Sefirin Kızı'yla ilgili paylaşımlar yapıyor.

Kaynak: Snob Magazin