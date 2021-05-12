ŞANLIURFA ENGEREKLERİN 'ÇİFTLEŞME DANSI'
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ŞANLIURFA ENGEREKLERİN 'ÇİFTLEŞME DANSI'

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde dünyanın en zehirli yılanı olarak bilinen 2 engereğin boş arazide birbirlerine sarılı haldeki 'çiftleşme dansı' cep telefonu kameralarına yansıdı.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde dünyanın en zehirli yılanı olarak bilinen 2 engereğin boş arazide birbirlerine sarılı haldeki 'çiftleşme dansı' cep telefonu kameralarına yansıdı.

İlçeye bağlı eskiden köy olan Boztepe Mahallesi'nde çiftçiler tarlada çalıştıkları sırada yakınlarına kadar gelen 2 yılanı görünce şaşkınlık yaşadı. Yılanların birbirlerine sarılı haldeki çiftleşme dansını izleyen vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydettiler. Engerek türü olduğu düşünülen 2 metre uzunluğundaki yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

ŞANLIURFA ENGEREKLERİN 'ÇİFTLEŞME DANSI'
ŞANLIURFA ENGEREKLERİN 'ÇİFTLEŞME DANSI'
ŞANLIURFA ENGEREKLERİN 'ÇİFTLEŞME DANSI'
ŞANLIURFA ENGEREKLERİN 'ÇİFTLEŞME DANSI'
ŞANLIURFA ENGEREKLERİN 'ÇİFTLEŞME DANSI'
ŞANLIURFA ENGEREKLERİN 'ÇİFTLEŞME DANSI'
ŞANLIURFA ENGEREKLERİN 'ÇİFTLEŞME DANSI'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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