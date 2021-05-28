Engerek yılanın ısırdığı şahıs yoğun bakımda
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Engerek yılanın ısırdığı şahıs yoğun bakımda

Engerek yılanın ısırdığı şahıs yoğun bakımda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde piknik yaparken engerek yılanın ısırdığı şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde piknik yaparken engerek yılanın ısırdığı şahıs, hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan şahsın tedavisi hastanenin yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Olay, Kahta ilçesine bağlı Elbeyi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Reşat Erdem (29) piknik yapmak için ailesiyle birlikte kendi tarlalarına gitti. Piknikte yemek hazırlığı yapan Reşat Erdem, bir anda engerek yılanının saldırısına uğradı. Ayağından yaralanan genç bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Ailesi hemen durumu 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralı Reşat Erdem, ilk önce Göçeri Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise Kahta Devlet Hastanesi'ne, son olarak ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi devam eden Reşat Erdem'in tedavisinin ise hastanenin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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