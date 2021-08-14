Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Derneği'nden Bülent Ersoy ve Haluk Levent'e çağrı
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Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Derneği'nden Bülent Ersoy ve Haluk Levent'e çağrı

Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Derneği'nden Bülent Ersoy ve Haluk Levent'e çağrı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Bilecik Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halit Altıntaş, güven tazeledi.

Bilecik Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halit Altıntaş, güven tazeledi. Altındaş, genel kurulun ardından Bülent Ersoy ve Haluk Levent seslenerek, engellileri taşıyabilecekleri tam donanımlı bir araç istedi.

Bilecik Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Derneği 2'inci olağan kongresi Bilecik Şehirler Arası Otobüs Terminali içindeki dernek binasında yapıldı. Derneğin kurucu ve ilk başkanı olan Halit Altıntaş'ın karşısına aday çıkmazken, 28 üyeden 24'ü sandığı gitti. Tüm oyları olan Halit Altıntaş, 3 yıllığına tekrar başkan seçildi.

Bülent Ersoy ve Haluk Levent'e seslendi

Başkan Altıntaş, 7 yıldır bu görevi yürüttüğünü anlatarak, "Bu derneği değerli arkadaşlarımız birlikte kurduk. Ben kurucu başka oldum. 7 yıldır çeşitli yardımseverler sayesinde çeşitli projelere imza attık. Bu süre zarfında 50 tekerlekli sandalye, 3 akülü araba, 5 işitme cihazı gibi bir çok kardeşimize destek olduk. Her bayram 15'e yakın çocuğu dernek olarak giydiriyoruz. Bizler Allah şükür hayırsever sayesinde ayakta duruyoruz. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin bizlere bir yer verdi. Kafamızı sokabileceğimiz. Bizlerin sadece tek isteği engellileri taşıyabilecekleri tam donanımlı bir araç. Buradan Bülent Ersoy ve Haluk Levent olmak üzere tüm hayırsever sanatçı ve zenginlere sesleniyorum. Tek isteğimiz arkadaşlarımı taşıyabileceğimiz tam donanımlı bir engelli aracı" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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