Engelsiz yüreklerden sıfır atık projesine destek
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Engelsiz yüreklerden sıfır atık projesine destek

Sakarya'da engelsiz hobi kursu öğrencileri, daha temiz çevre ve temiz dünya için topladıkları plastik kapak, pet şişe ve pilleri sıfır atık birimine teslim etti.

27.02.2020 14:43 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:43
Engelsiz yüreklerden sıfır atık projesine destek

'da engelsiz hobi kursu öğrencileri, daha temiz çevre ve temiz dünya için topladıkları plastik kapak, pet şişe ve pilleri sıfır atık birimine teslim etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Engelsiz Hobi Kursu öğrencileri, tarım, ekoloji ve geri dönüşüm dersi proje faaliyetleri kapsamında pet şişe, plastik kapak ve pil topladı.

Topladıkları atıkları Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı sıfır atık birimine teslim eden öğrenciler, daha yaşanılabilir çevre ve temiz dünya için farkındalık oluşturdu.

Kaynak: AA

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