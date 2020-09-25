Engelsiz yola kavuştular
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Engelsiz yola kavuştular

25.09.2020 13:29 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:34
Engelsiz yola kavuştular

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, ilçeye bağlı köylerde on bin metre karelik bir alanda kilit taşı döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, ilçeye bağlı köylerde on bin metre karelik bir alanda kilit taşı döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ekipler çalışmalarda acil ihtiyaçlı yollara öncelik veriyor. Kozak yolu üzerindeki Akçapınar ve Çakmak köyünde yaşayan engelli vatandaşların çağrısı üzerine taş döşeme işini iki köye yönlendiren ekipler, engelli vatandaşların geçiş yollarını pırıl pırıl yaptılar. Topraklı ve taşlı yollar nedeniyle bugüne kadar evlerinden çıkıp yakınlarına gidemediklerinden ve alışveriş dahi yapamadıklarından dert yanan Akçapınar köyü'nden Mustafa Sait Atılgan ile Çakmak köyünden Fatma Kaçmaz ve Şefik Bulut'un artık yüzleri gülüyor.

Ayak ve kollarındaki engelleri nedeniyle kahveye bile çıkmakta zorlandığını ve defalarca düştüğünü anlatan Şefik Bulut, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'e teşekkür etti.

Bulut, "Başkanımız köyümüzü ziyarete geldiğinde muhtarımız konuyu açmış. Evimize kadar geldi, yolumuzun durumunu gördü ve verdiği sözü kısa sürede tuttu. Şimdi güvenle alışveriş yapmaya gidiyorum, arkadaşlarımla kahvede buluşuyorum yeniden doğmuş gibiyim" dedi.

Tekerlekli sandalye kullanarak yaşamını sürdürmek zorunda kalan Fatma Kaçmaz da, evinin üzerindeki yolun çukurlar ile dolu olduğunu, tekerlekli sandalyeyi destek almadan kullanamadığını söyledi. Ekiplerin kullandığı yolu kısa sürede tamamlayarak yaşamını renklendirdiğini belirten Kaçmaz, "Yıllardır sıkıntı çekiyordum, kış geldiğinde yağmurlu çamurlu yola çıkmak mümkün olmuyordu. Hayatımıza kalite geldi" diye konuştu. - BALIKESİR

Engelsiz yola kavuştular
Engelsiz yola kavuştular
Engelsiz yola kavuştular
Engelsiz yola kavuştular
Engelsiz yola kavuştular
Engelsiz yola kavuştular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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