'Engelsiz' yaşam paneli

İSTANBUL, (DHA) - Yaptıkları çalışmalarla engellilerin yaşamını kolaylaştıran yerel yöneticiler İstanbul'da bir araya geldi. Engelli bireyleri sosyal hayatın içine dahil etmek ve yerel yönetimleri bu yönde projeler üretmeye teşvik için düzenlenen panelde yöneticiler bugüne kadar hayata geçirdikleri uygulamaları anlattı.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama Merkezi (EYPRO) ve Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARMER) ev sahipliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, 'Engellilerin Yaşamlarını Kolaylaştıran Yerel Yönetim Projeleri' paneli düzenlendi. Panele 'Engelsiz Yaşam' çalışmalarıyla bilinen yerel yöneticiler katıldı.

Panele, 'Engelsiz Yaşam' konseptiyle geliştirdiği projelerle bilinen yerel yönetim temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

PROF. DR. İZMİRLİ: PANEL İLE FARKINDALIK ARTTIRILACAK

Panelin açılış konuşmasını yapan İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, "Yerel yönetim projeleri dile getirilecek, güzel örnekler paylaşılacak ve toplumdaki farkındalık artırılacak. Engelsiz yaşam noktasında üniversitemiz duyarlılığa sahip yükseköğretim kurumlarından biridir. Bu kapsamdaki çalışmaların belirli bir aşamaya taşınmasında 2011 yılında kurduğumuz EYPRO'nun da ciddi katkıları var. Toplumsal farkındalığı artıracak çalışmalara bu merkezimiz vasıtasıyla imza atıyoruz" diye konuştu.

KUMRU: DİĞER BELEDİYELERİMİZİ TEŞVİK ETMEYİ AMAÇLIYORUZ

İAÜ Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama Merkezi (EYPRO) Müdür Yardımcısı Süreyya Kumru, "Panelle, Türkiye'de ciddi çalışmalar yapmış fark yaratmış belediyelerimizi tebrik etmeyi ve diğer belediyelerimizi de teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Türkiye 5 yıldır ilerleme kaydetti, ciddi çalışmalar yapıldı. Belediyeler partilerden bağımsız olarak da engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya eğilmiş durumdalar. Üniversiteler olarak bizlerin de destek olması gerekiyor. Üniversiteler,belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) birlikte hareket ederse daha bilimsel sonuçlar elde ediliyor" dedi.

ÇINAR: ARAŞTIRMALARIMIZDA 8 BELEDİYE ÖNE ÇIKTI

Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARMER) Müdür Yardımcısı Ayten Çalış ise, "Akademi olarak, yerel seçim öncesinde bütün belediyeleri taradık ve spesifik projelerde hangi belediye öne çıkıyor ona baktık. 8 belediyeyi belirledik ve üniversitemize davet ettik. Belediyelerin daha özgün, kolaylaştırıcı ve işlevsel projeler üretebilmeleri için farkındalık yaratmayı ve onları teşvik etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

ÇALKAYA: İLÇEDE ENGELLİ HATİRASI ÇIKARDIK

Engelli bireyler için hayata geçirdikleri projeleri anlatan İzmir Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya da, "2004 yılında belediye başkanı oldum. İlk yaptığımız iş ilçedeki engellileri tespit etmek oldu. Türkiye'de ilk kez engelli haritası çıkaran ilçeyiz. Şimdi onları dijitale dönüştürdük.Eğer bir mahallede çalışma yapacaksam o mahallede hangi tür engelli olan bireylerin yaşadığını harita ile tespit edip onların hayatlarını kolaylaştıracak düzenlemeler yapıyoruz. Hem engellileri hayatına içine taşıyoruz hem de yaşamlarını kolaylaştıracak çözümler geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"ENGELLİLERİ SOKAĞA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Balçova'da 430 engelli olduğunu belirten Çalkaya, "Hepsini sokağa çıkarmaya çalıştık. Türkiye'nin tek Engelsiz Halk Oyunları ekibi var. Anadolu'nun her yöresini oynuyorlar ve birçok yerde gösteri yaptılar. Ayrıca engelli bireylerden oluşan ritim grubu var, haftanın belirli günlerinde onlara eğitimler veriyoruz" dedi.

ÇINAR: TUT ELİMDEN PROJESİ İLE DESTEK OLUYORUZ

Engelli bireyler için birçok proje hayat geçirdiklerini söyleyen Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, "Bu yıl 'Tut Elimden' isimli bir proje başlattık. Amacımız sağlık nedenlerinden dolayı evde yaşayan dışarı çıkıp eğitim alma imkanı olmayan engellilerin bu ihtiyaçlarını gidermek hem de el becerilerini artırmak. 'Siz gelemiyorsanız biz geliriz' sloganıyla projeyi hayata geçirdik. Engelli bireylerin ailelerine de psikolojik ve sosyal açıdan destek olmayı hedefledik" ifadelerini kullandı.

"PROJEDEN 30 ENGELLİ BİREY FAYDALANIYOR"

Engellilerin eğitildiği merkezlerde hocaların da istihdam edildiğini aktaran Çınar, "Projeden 30 engelli vatandaşımız faydalanıyor. Bu projeyi gerçekleştirdiğimiz sosyal merkezlerimiz var. Bu merkezlerde hocalarımızı da istihdam ediyoruz. Onlar sosyal sorumluluk olarak bu görevi yükledik" diye konuştu.

(Tür: İstanbul)