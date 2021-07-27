ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİNDE SONA GELİNDİ.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİNDE SONA GELİNDİ. Engelli vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri, yaşam kalitelerinin yükseltilebilmesi için yapımına başlanan Engelsiz yaşam merkezinde artık sona gelindi. 03. 02. 2020 tarihinde yer teslimi yapılan Engelsiz Yaşam Merkezi bir idari bina ve iki yaşam evinden oluşuyor. İdari bina bodrum+zemin+1+kule'den oluşuyor. İki adet yaşam evi de zemin+1+kule'den meydana geliyor. İnşaatı tamamlanan Engelsiz Yaşam Merkezinin kabulü yapıldıktan sonra artık engelli vatandaşlarımızın hizmetine hazır hale gelecek.

Kaynak: Habermetre