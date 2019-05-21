Engelsiz Yaşam Merkezi Umut Oluyor

YETER ERDİNE - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaklaşık iki ay önce faaliyete geçirilen Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, bireysel ve grup eğitimlerin yanı sıra sanat ve spor kurslarıyla engellilere umut oluyor.

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuveyt Fonu'ndan "Suriyeli Mültecileri ve Türkiye'de Onları Ağırlayan Toplulukları Destekleme Hibesi" kapsamında 5 milyon dolar hibe alınan ve yaklaşık 2 ay önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından açılışı yapılan merkez, faaliyetleriyle engellilerin yaşamına dokunuyor.

Şahinbey ilçesinde Burç Ormanı yanında tahsis edilen arsa üzerine, 13 bin 800 metrekare kapalı, 18 bin 640 metrekare de açık alanda kurulan ve tüm engel gruplarına hizmet veren merkez, engellilerin sosyal yaşama dahil olmalarına katkı sağlıyor.

0-40 yaş arasındaki engellilerin kabul edildiği merkez, bireysel ve grup eğitimlerin yanı sıra müzik, güzel sanatlar, ahşap, robotik kodlama ve gastronomi mutfağı gibi sosyal atölyeleri, yüzme havuzu ve spor salonuyla hizmet veriyor. Kendi kendine yetecek mutfak bilinci öğretilen engellilere, spor salonunda kurulan parkurlarda ince ve kaba motor sistemlerini geliştirici egzersizler ve nefes egzersizleri de yaptırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından rehabilitasyon merkezi olarak ruhsatlandırılan tesisin 21 Mart'ta faaliyete başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merkezin kuruluşu ve öncesindeki desteğiyle önlerini açtığını aktaran Tolay, kuruluş öncesi Türkiye, Almanya ve Hollanda'daki benzer merkezleri incelediklerini ifade etti.

Tolay, merkezin tüm engel gruplarına yönelik olduğunu anlatarak, proje ve yapım aşamasında emeği geçenlere teşekkür etti.

"Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci"

Tolay, görme, işitme, zihinsel, dil ve konuşma güçlüğü, özel öğrenme güçlüğü, yaygın gelişimsel ve bedensel engelli olmak üzere 7 alanda engellilere yönelik faaliyetlerinin bulunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bunun yanı sıra engellileri sosyal alanlarda zenginleştirecek, rehabilite edecek spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, karanlık oda, fitness salonu, uzay, elektro ve egzersiz terapiyle hidroterapi havuzu gibi aktivitelerin yapılabileceği bir merkez hayata geçirdik. Merkezimiz bu kapasitesiyle Türkiye'de ilk, Avrupa'da Amsterdam'dan sonra ikinci konumdadır. Gaziantep, çok önemli, hassas ve stratejik bir bölgede. Suriye'deki karışıklıklardan dolayı da merkezin bu bölgede olması önemli."

"Amacımız topluma faydalı olmak"

Tolay, merkezden engellilerin ücretsiz faydalandığını belirterek, "Merkezimiz aynı anda bin 50 engelliye hizmet verebilecek kapasitededir. Amacımız topluma faydalı olmak. Amacımız herhangi bir şekilde rehabilitasyon merkezlerine ulaşamayan, daha dezavantajlı bölgelerde yaşayan insanlara hitap etmek. Hayatında hiç bu merkezlerden yararlanmamış kişilere ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Merkezin kısa sürede 210 çocuk ve 64 yetişkine ulaştığını, hidroterapi havuzunda suyla terapide önemli bir gelişme kaydettiklerini bildiren Tolay, "5 yaşındaki bir çocuğumuzun yürüme çabası vardı ama çok başarılı değildi. Merkezde iki ayda kendi başına yürümeyi başardı. Ailenin o mutluluğunu görmenizi isterdim." dedi.

"Engelsiz kasaba" kurulacak

Merkezde "engelsiz kasaba" kuracaklarını da anlatan Tolay, burada engelli çocuklara meslekleri tanıtacaklarını, çocukların istediği mesleği yakından görebilme imkanını bulabileceğini kaydetti.

Tolay, müzik ve resim gibi sosyal atölyelerin diğer rehabilitasyon merkezlerinde bulunmadığını ifade ederek, "En farklısı gastronomi mutfağımız. Burada engelli şefler yetiştireceğiz." diye konuştu.

Çocuklara oryantiring parkuru ve engelsiz park kuracaklarını da dile getiren Tolay, parkta engelli çocukların tekerlekli sandalyeyle salıncakta sallanabileceğini söyledi.

Tolay, merkeze engellilerin dışındaki çocukları da almayı istediklerini vurgulayarak, "Engelli grupları, engelsizlerle iç içe yaşamalı ki çocuk büyürken ayrım gözetmesin. Kardeş, arkadaş gibi beraber büyümelerini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Uygulama merkezi için iş birliği protokolü

Tesisin bir uygulama merkezi olmasını istediğine dikkati çeken Tolay, şunları kaydetti:

"Özellikle fizik tedavi, diyetisyen, sosyal araştırmacı gibi üniversite öğrencilerinin bizim bu alanlarımızı, merkezimizi bir uygulama merkezi, bir pratik alanı olarak görmelerini ve buralarda çalışmalarını istiyoruz. Hem değerli, yetişmiş bir birey olarak meslek kazanmış olacaklar hem de bize katkıları olacak. Dolayısıyla biz şu anda ilimizdeki 3 üniversiteyle iş birliği protokolü hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu hayata geçireceğiz."

Kaynak: AA