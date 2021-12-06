ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ALACAK

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ne kurulan Güneş Enerjisi Santral Açılışı ve Güneş Enerjisi Projelerinin Finansman Paneli için tören düzenlendi.

Açılışı yapılan güneş enerjisi panelleri sayesinde Engelsiz Yaşam Merkezi'nin enerjisinin tamamının güneşten karşılanacağı bildiridi.

Büyükşehir Belediyesi,Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İş birliği Kurumu'nun (GIZ) Ortak Kalkınma Projesi çerçevesinde Engelsiz Yaşam Merkezi'nin çatısına kurulan 168 kilovat saat kapasiteli güneş enerjisi panellerinin resmi açılışı yapıldı.

Programa,Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra,GIZ Ülke Direktörü Rubeena Esmail, GIZ REMI Projesi Direktörü Melanie Vieker, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak ve Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı katıldı.

Tören öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ve beraberindekiler merkezdeki engelli öğrenciler tarafından 'Engelliler Haftası' dolayısıyla mor balonlarla karşıladı. Şahin, daha sonra engelli piyanist Ufuk Selcen Şığva'nın minik resitaline ortak oldu, birlikte şarkı söyledi.

'EKONOMİYİ EKOLOJİYE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN BURADAYIZ'

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinde gördüğü yaşama sevincinin kendisini umutlandırdığını belirterek, engellilerin daha öncelerinde evlerinden çıkacak öz güvenlerinin olmadığını ve bu yapılan merkezler sayesinde bunun artık tarihe karıştığını söyledi.

Şahin, Almanya'nın bu çalışmada müttefik olduğunu dile getirerek,"Türkiye'de ilk kez 2005 yılında engellilerin hukuksal haklarına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Engelli kanunu çıkarıldı. Almanya bu çalışmada bizim müttefikimiz. Ekonomiyi ekolojiye dönüştürmek için buradayız. Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeyiz. Engelsiz Yaşam merkezi adıyla çok kurum gördük. Kamuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın onayını alan ilk yer Engelsiz Yaşam Merkezi oldu. O yüzden bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İşi ehline verdiğinde bu başarı zaten kaçınılmaz oluyor. Bizim ekipte de her iş uzmanının elinde. Bu iş ekip işi, lider tek başına hiçbir şey yapamaz. Bu ekip 2 milyonun bizlere emanet olduğunun farkında. Biz bu emanetin hesabını vereceğiz. O yüzden sorumluluklarımıza göre hareket etmeliyiz? dedi.

GIZ REMI Projesi Direktörü Melanie Vieker, ise kadın teknisyen sayısının çok az olduğunu sektördeki oranının yalnızca yüzde 16'ya tekabül ettiğini hatırlattı. Vieker,kurulan güneş enerjisinin elektrik tüketiminde sağlayacağı tasarruf, engelli bireylerin aktivitelerine, eğitimlerine ve tedavilerine önemli ölçüde katkılar sunacağını anlatarak,"Fatma Hanım iyi bir teknisyen ya da mühendisin kadın-erkek ayrımından farklı olarak tecrübe ve deneyimle ilişkili olduğunu söylemişti. Bu projede de iki kadın teknisyenimiz aktif olarak yer aldı. ve projenin başarılı çalışanlarından oldu. Bu ayrımın sonlandırılması ve kadınlar her sektörde daha fazla yer alması için daha hassas olunmalı. Kurulan güneş enerjisinin elektrik tüketiminde sağlayacağı tasarruf, engelli bireylerin aktivitelerine, eğitimlerine ve tedavilerine harcanabilir'diye konuştu.

Açılış programı konuşmaların ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.