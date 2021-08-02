Engelsiz yaşam desteği ile sporcu oldular madalyaları topladılar
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Engelsiz yaşam desteği ile sporcu oldular madalyaları topladılar

Engelsiz yaşam desteği ile sporcu oldular madalyaları topladılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da, Güngören Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bilek güreşi ile tanışıp turnuvalara katılan 3 sporcu Türkiye Şampiyonası'ndan 4 madalya ile döndü.

İstanbul'da, Güngören Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bilek güreşi ile tanışıp turnuvalara katılan 3 sporcu Türkiye Şampiyonası'ndan 4 madalya ile döndü.

2021 Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde yapıldı. Şampiyonaya 23 ilden 66 sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı organizasyona katılan sporculardan 3'ü Güngören Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bilek güreşi ile tanıştıktan sonra spora başlayan Fatih Kumaş, Hilmi Akçay ve Salih Atik oldu. Güngören Belediyesi'nin her daim verdiği destekler ile yeniden sosyal hayata tutunan sporcular, katıldıkları turnuvadan 4 madalya ile birden döndü.

Güngören Belediyesi'nin katkılarıyla Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bir araya gelen vatandaşlar. antrenör Mehmet Emin Kaska'nın desteği ile bilek güreşi sporuna gönül vererek başarılara imza atmaya başladı. Son Türkiye Şampiyonası'na katılan Fatih Kumaş, Hilmi Akçay ve Salih Atik kendi branşlarında elde ettikleri üçüncülük madalyaları ile geri döndü.

Turnuvada madalya kazanan sporcuları tebrik eden Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Bilek güreşine gönül vererek bu sporu yapan kardeşlerimize teşekkür ederim. Hem Engelsiz Yaşam Merkezimiz ile hem de belediye olarak her daim onların yanında olmaya devam edeceğiz. Engelsiz Yaşam Merkezimizde yapılan aktivitelere katılarak böyle başarıların elde edilmesi bizleri daha da mutlu ediyor. Sporcu kardeşlerimizin başarılarından dolayı tebrik ederim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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