'Engelsiz Üniversite Ödülleri' yarın sahiplerini bulacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Engelsiz Üniversite Ödülleri' yarın sahiplerini bulacak

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca, (YÖK) üniversitelerdeki engelli öğrencilere yönelik farkındalığın artması ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına teşvik edici unsur olan 'Engelsiz Üniversite Ödülleri'nin yarın sahiplerini bulacağı açıklandı.

'Engelsiz Üniversite Ödülleri' yarın sahiplerini bulacak
23.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:49

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca, (YÖK) üniversitelerdeki engelli öğrencilere yönelik farkındalığın artması ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına teşvik edici unsur olan 'Engelsiz Üniversite Ödülleri'nin yarın sahiplerini bulacağı açıklandı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Yeni YÖK olarak, 'Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim' temalarıyla başlatılan çalışmalara devam edildiği bildirildi. Bu kapsamda engelli öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere de katılımını teşvik etmek üzere gerekli uyarlamaların ve fiziki  alt yapıların sağlanması ile üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla  'Engelsiz Üniversite Ödülleri' verildiği kaydedildi.

'2020'DE REKOR BAŞVURU'Ödüllerin ilk kez 2018 yılında verilmeye başlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ödüller kapsamında engellilerin sorunlarının çözümü için teşvik edici çalışmalar ve projeler gerçekleştirmiş yükseköğretim kurumlarına 'Mekanda Erişilebilirlik', 'Eğitimde Erişilebilirlik' ve 'Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik' olmak üzere 3 ayrı kategoride 'Engelsiz Üniversite Bayrakları' ile; farklı engelli gruplarına programlarını erişilebilir kılan üniversitelere 'Engelsiz Üniversite Program Nişanı' ödüllerini vermekteyiz. Üniversitelerimizin Engelsiz Üniversite Bayraklarını alabilmeleri için belli kriterleri, belli ölçülerde sağlamaları gerekmektedir. Pek çok üniversitede bu bağlamda komisyonlar kurularak çalışmalar başlatılmış, kriterleri sağlamak için verilen gayretler engelsiz üniversite ekosistemine katkı sağlamıştır. Mekanda erişilebilirlik kriterleri sağladığında turuncu bayrak, eğitimde erişilebilirlik kriterleri sağlandığında yeşil bayrak, sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik sağlandığında ise mavi bayrak verilmektedir. Üniversitelerimizdeki engelli öğrencilerimize yönelik farkındalığın artması ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına teşvik edici bir unsur olan Engelsiz Üniversite Ödüllerimize 2020 yılında rekor sayıda başvuru alınarak, 116 farklı üniversitemiz tarafından toplam 841 adet başvuru yapılmıştır. Bu başvurular farklı alanlardan oluşan ve kendi alanlarında uzman panelistlerce titizlikle değerlendirilerek '2020-Engelsiz Üniversite Ödülleri'ni almaya hak kazanan yükseköğretim kurumları belirlenmiştir."

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı Haber
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Haber
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'nın kesti
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'nın kesti
Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak
Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül
Samsun'da şarampole yuvarlanan araç hurdaya döndü
Samsun'da şarampole yuvarlanan araç hurdaya döndü
Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor
Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor
Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş
Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş
ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi
ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi
Koronavirüsle ilgili ezber bozan bir araştırma daha! İyileşen hastaların antikor seviyeleri hızla düşüyor
Koronavirüsle ilgili ezber bozan bir araştırma daha! İyileşen hastaların antikor seviyeleri hızla düşüyor
Broşür dağıtımına izin vermeyen özel güvenlik görevlisine saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Broşür dağıtımına izin vermeyen özel güvenlik görevlisine saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Eşini bıçaklayıp tutuklanan koca: Gençliğim buralarda bitecek, pişmanım
Eşini bıçaklayıp tutuklanan koca: Gençliğim buralarda bitecek, pişmanım
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Murat Kurum Donald Trump Halife Hafter Cevdet Yılmaz
Magazin Sıla Alişan Cem Yılmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel Bursa Karar Otomobil
Şu an buradasınız: 'Engelsiz Üniversite Ödülleri' yarın sahiplerini bulacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 12:35:26. #1.15#
title