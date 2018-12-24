Engelsiz Üniversite Ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, üniversiteyi engelsiz hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

BUÜ Engelli Birimi tarafından engellilerin hayatını kolaylaştıranlara ödülleri verildi. Törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, BALKANTÜRK Eğitim Vakfı Başkanı Naci Şahin, üniversite idarecileri, daire başkanları ve öğrenciler katıldı. Üniversitede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Yusuf Ulcay, 43 yıl önce kurulan üniversitenin 12 bin öğrenci kapasiteye ulaşacağının ön görüldüğüne işaret etti. Bugün gelinen noktada 75 binden fazla öğrenciye sahip olduklarını vurgulayan Rektör Ulcay, "Üniversitemizin engelli ortamını engelsiz hale getirmek için her yıl belli noktada geliştirmeler yapmaya devam ediyoruz. Çalışmalar belki yüzde yüz tamamlanmadı. Çünkü üniversitemiz her yıl ciddi oranda büyümeye devam ediyor. Dolayısıyla planlananın çok üzerinde öğrenci kapasitesine sahip olduğumuz için yatırımlarımızı aynı hızla tamamlayamıyoruz. Bilhassa engelli öğrencilerimiz için hassasiyetle davranıyoruz. Bugün üniversitemiz içerisinde engelli öğrencilerimizin ulaşamayacağı veya zorluk çekeceği bir bina kalmadı. Yüzde yüz olmasa da çok büyük bir kısmı tamamlandı. Çalışmalar devam edecek" diye konuştu.

BALKANTÜRK Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Naci Şahin ise, "Vakıf olarak bizler eğitim gören öğrencilerimize burs desteklerinde buluşuyoruz. Rektörümüzün desteğiyle üniversitede eğitim gören 4 engelli kardeşimize de burs vermek istiyoruz. Bu kardeşlerimizin eğitimlerinde görev alan tüm akademisyenlerimize de teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

İşitme engelli öğrenciler işaret diliyle şarkılar söyledi. Öğrenciler izleyenlerden büyük alkış aldı. - BURSA

Kaynak: İHA