Engelsiz tatilin keyfini çıkardılar
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Engelsiz tatilin keyfini çıkardılar

Engelsiz tatilin keyfini çıkardılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Balıkesir'in Ayvalık Belediyesi, Çamlık Paşa Limanı Restaurant ve yüzde yüz engelsiz tesislerinde özel konuklarını ağırladı.

Balıkesir'in Ayvalık Belediyesi, Çamlık Paşa Limanı Restaurant ve yüzde yüz engelsiz tesislerinde özel konuklarını ağırladı.

Ortopedik Engelliler Derneği üyeleri, Ayvalık Belediyesi Paşa Limanı Sosyal Tesisleri'nde Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce düzenlenen organizasyonda engelsiz plaj, engelsiz tesis ayrıcalığıyla gönüllerince eğlendi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in organizasyon için engelli vatandaşlara söz verdiği bu özel gün, tam da hayallerindeki gibi gerçekleşti. 40 engelli vatandaşın ağırlandığı bu özel günde, tesisin restoran kısmında birbirinden nefis yemekler yendi.

Kafeteryada içecekler yudumlandı, kumsalda denizin ve güneşin tadı doyasıya çıkarıldı. Ayvalık Belediyesi Başkan Yardımcı Ersan Bahar'ın ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bülent Ertuğrul'un da eşlik ettiği program neşe içinde geçti. Program sonunda Başkan Yardımcısı Bahar, organizasyona katılan engelli vatandaşlara ve emeği geçenlere bir kozmetik mağazasından hediye çeki takdim etti. - BALIKESİR

Engelsiz tatilin keyfini çıkardılar
Engelsiz tatilin keyfini çıkardılar
Engelsiz tatilin keyfini çıkardılar
Engelsiz tatilin keyfini çıkardılar
Engelsiz tatilin keyfini çıkardılar
Engelsiz tatilin keyfini çıkardılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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