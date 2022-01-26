Engelsiz Taksi'ye engel yok - Haberler
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Engelsiz Taksi'ye engel yok

Engelsiz Taksi'ye engel yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Taksi hizmeti, yoğun kar yağışına rağmen engelli vatandaşlara ulaşım hizmeti vermeye devam ediyor.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Taksi hizmeti, yoğun kar yağışına rağmen engelli vatandaşlara ulaşım hizmeti vermeye devam ediyor.

Engelsiz Taksi, Kocaeli'de ikamet eden engelli vatandaşların, ulaşımlarında kimseye ihtiyaç duymadan, zorluk çekmeden gidecekleri yere varmalarına imkan sağlıyor. Engelli vatandaşların taleplerini dikkate alarak, kent genelinde ücretsiz olarak gidecekleri yere zahmetsizce gidiş dönüşlerinin sağlandığı Engelsiz Taksi, özel donanımlı araçlarla hizmet veriyor. Engelsiz Taksi hizmeti, Kocaeli'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havaya rağmen çalışmalarına devam ediyor. Tekerlekli sandalye kullanmakta zorunlu olan engelli bireylerin; hastane, eğitim, resmi kurumlar ve rehabilitasyon merkezlerine, özel donanımlı araçlarla evlerinden alınıp varacakları yere ulaşım desteği sağlanan Engelsiz Taksi hizmetinden faydalanmak için bir gün öncesinden Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezinden randevu alınabilir. - KOCAELİ

Engelsiz Taksi'ye engel yok

Engelsiz Taksi'ye engel yok

Engelsiz Taksi'ye engel yok

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Kocaeli, Taksi, Yerel, Haber

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