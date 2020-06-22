Engelsiz Spor Kulübü 15 branşta hizmete başladı Çubuk Belediyesi tarafından gençlere yönelik sportif faaliyetlerin artırılması amacıyla kurulan Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü 15 branşa hizmet vermeye başladı.

Çubuk Belediyesi tarafından gençlere yönelik sportif faaliyetlerin artırılması amacıyla kurulan Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü 15 branşa hizmet vermeye başladı.

Çubuk Belediyesi Meclis Salonu'nda antrenörlerle bir araya gelen Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, amaçlarının çok sayıda gencin spor yapması olduğunu söyledi.

Engelliler başta olmak üzere tüm gençleri spora davet ettiklerini vurgulayan Kılıç, uzun vadede hedeflerinin 2 bine yakın sporcuya ulaşmak olduğunu kaydetti.

Yeni branşlarla kulübü sporcu yetiştiren bir fabrika gibi çalıştıracaklarını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Kovid-19 döneminden önce iki branşta eğitim veriyorduk. Normalleşme süreciyle birlikte bu sayıyı 15'e yükselttik. Kulübümüzde judo, basketbol, voleybol, tenis, wushu, boks, halter, muay thai, masa tenisi, kickboks, yüzme, badminton, geleneksel okçuluk, taekwondo ve halk oyunları branşlarını daha açıyoruz. Amacımız her branşa milli sporcular yetiştirmek ve tüm gençlerimizin ilgi alanında spor yapmasını sağlamaktır. Yeni dönemde yeni spor dallarına daha çok ağırlık vermek istiyoruz. Çubuk'ta spora engel yok. İnşallah bundan sonraki süreçte güzel şeyler olacağına inanıyoruz. En önemli hedefimiz vatana millete hayırlı evlatlar kazandırmak."

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit ise, "Çok tecrübeli bir ekip oluşturduk. Bu kulüpte Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'ın destekleriyle tüm çocuklarımıza spor imkanı tanınacak. İnşallah her branşta geleceğin sporcularını yetiştireceğiz." diye konuştu,

Toplantıya, Çubuk Belediyesi Özel Kalem Müdürü Rıdvan Doğan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aysel Neşeli ve antrenörler katıldı.

Kaynak: AA