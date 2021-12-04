3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Valiliğimiz himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğinde "Engelsiz Sivil Toplum Buluşması" programı düzenlendi.

Programda Kahramanmaraş Bedensel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Çınar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör açılış konuşmalarının ardından kamu spotu gösterimi yapıldı.

Programda konuşan Valimiz Ömer Faruk Coşkun, "Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Bu anlamda, engelli vatandaşlarımızın asıl beklentileri, toplumsal duyarlılıktır. Çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bu konuda bilinçlendirilmesi engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak ilk adım olacaktır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli vatandaşlarımızla ilgili duyarlılığın artmasına vesile olmasını temenni ediyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, tüm engelli kardeşlerimize sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum" dedi.

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise yaptığı konuşmada, "Kahramanmaraşımız, erişibilirlik konusunda oldukça iyi durumda. Vatandaşlarımız ilimizin yöneticilerine istediği zaman ulaşabilmektedir. Burada devlet-millet bütünleşmesi sağlanmış vaziyette. Bunun en büyük sebebi sevgi ve tevazudur. Bizler zihinsel ve bedensel engeli engel olarak görmüyoruz. En büyük engel sevgisizliktir. Nice erişibilir ve engelsiz günlere temennisinde bulunuyor, engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyorum. " diye konuştu.

Erişibilirlik Sertifikası almaya hak kazanan kurum ve kuruluşlara Erişilebilirlik Sertifikalarının takdiminin yapıldığı program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Programa, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekilimiz Mahir Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarımız katıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet