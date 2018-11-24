Engelsiz Şehir ve Konutlar İstiyoruz"

Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, "Engelliler oturduğu konutun kapısından çıktığı andan itibaren merdivenler, asansörler ikinci grup engelleri oluşturmaktadır." dedi.

Hakyemezoğlu, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, konutların ve binaların standartlara uygun yapılmadığını öne sürdü.

Yeni yapılan konutlarda kapı, koridor, oda, mutfak ve banyoların engelliler için uygun olmadığına işaret eden Hakyemezoğlu, "Konutlar, engellilerin ve yaşlıların yaşamlarını kolaylıkla sürdürmelerine olanak tanıyacak biçimde tasarlanmadığı ve yapılmadığı için kullanım yönünden sıkıntılara neden olmaktadır. Merdiven olan her yer engellileri kısıtlamakta, geçişini önlemektedir. Tekerlekli sandalye kullanan engelliler için rampalar hiç yapılmamaktadır." diye konuştu.

Kent merkezlerinde engellilerin önüne engeller çıktığını iddia eden Hakyemezoğlu, şunları kaydetti:

"Engelliler oturduğu konutun kapısından çıktığı andan itibaren merdivenler, asansörler ikinci grup engelleri oluşturmaktadır. Kaldırımlar, yollar bu engelleri daha aşılmaz hale getirmektedir. Kaldırımlar üzerindeki ağaçlar, tabelalar, park etmiş araçlar, ticari işletmeler tarafından işgal edilen alanlar tekerlekli sandalye, koltuk değneği kullanan ve göremeyen engellilerin geçişini kesmektedir. Biz engelsiz şehir ve konutlar istiyoruz."