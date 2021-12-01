Engelsiz sanat topluluğu konser verecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Engelsiz sanat topluluğu konser verecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Engelsiz sanat topluluğu konser verecek

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Sanat Topluluğu korosu konser verecek.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Sanat Topluluğu korosu konser verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlikleri kapsamında 11 engelli koristten oluşan Engelsiz Sanat Topluluğu Türk Halk Müziği Korosu, Türk Halk Müziğinin unutulmaz eserlerini icra etmeye hazırlanıyor. Koro şefi Zeki Aytekin'in yöneteceği konser 3 bölümden oluşacak. Çayırova'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde gerçekleşecek Engelsiz Sanat Topluluğu Türk Halk Müziği Korosu ücretsiz olacak. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title