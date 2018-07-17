Engelsiz Sanat Evi'nde Çalışmalar Sürüyor

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yapım çalışmalarına başlanan Engelsiz Sanat Evi'nde incelemelerde bulundu.

Bartın Otizm Destek Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı Berna Şengün, yüklenici firma ve belediye personelinin de hazır bulunduğu incelemede yapılacak olan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın Bartın Belediyesi olarak toplumun her ferdinin ihtiyaçlarına yanıt verecek çalışmalar yaptıklarını belirterek engelli vatandaşlar için üretilen engelleri aşan sosyal projelerle de kentte hayatı kolaylaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Akın açıklamasında 1929 yılında mezbaha binası olarak yapılan, uzun süredir atıl durumda bulunan tarihi eski mezbaha binasında sosyal bir proje uygulamak üzere çalışmalara başladık. Burada 200 metrekare civarında bir alana sahip tek katlı binamız var. Bu binamızın içinde yemek salonu, resim atölyesi, müzik odası, sanat atölyesi, oyun alanları, tuvaletleri ve mutlak olacak şekilde düzenlenecek. Ayrıca 720 metrekare alana sahip bahçesinde de yapacağımız çeşitli düzenlemelerde engelli vatandaşlarımızın güzel vakit geçirebileceği bir yer haline getireceğiz. Binanın tadilatı ve çevre düzenlemesi ile ilgili çalışmalara başlandı. Bu projemizdeki verimliği en üst düzeye çıkarabilmek için çalışmalarımızı Bartın Otizm Destek Eğitim ve Dayanışma Derneği ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Engelli yurttaşlarımızın toplumun etkin, özel ve değerli üyeleri oldukları bilinciyle, yaşamın onların varlıkları ve katılımlarıyla daha da güzelleşeceğini düşüyor çalışmalarımıza da bu yönde devam ediyoruz" dedi. - BARTIN