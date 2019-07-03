Engelsiz plajlar hayatı kolaylaştırıyor

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların herkes gibi denize girebilmeleri için başlattığı 'Engelsiz Plaj' projesini genişletti. İl genelinde 9 ilçede 14 engelsiz plajın bulunduğu Muğla'da hedef Datça Kumluk Plajı'nı engellilerin kullanımına uygun hale getirmek.

1480 kilometre kıyı uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'da her kesimden vatandaşın denize girebilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından plajlarda gerekli düzenlemeler yapılıyor. Özellikle engelli vatandaşların rahatça denizle buluşabilmesi için devam eden Engelsiz Plaj projesi genişleyerek sürüyor. Muğla genelinde 9 farklı ilçede 14 engelsiz plaj bulunurken kısa süre sonra Datça Kumluk Plajı'nın da engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmesi hedefleniyor. Engelsiz plajlarda fiziksel bireylerin denizle buluşmasını sağlayacak yürüyüş platformu, özel şezlonglar ve özel soyunma kabinleri ücretsiz olarak kullanılabilirken engelli vatandaşların rahatlıkla denize girmesi sağlanıyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, engellilerin sorunlarını çözüme kavuşturmak için mesai gözetmediklerini söyledi.

Muğla'nın 9 ilçesindeki 14 engelsiz plajları şunlar:

"Bodrum Kumbahçe Halk Plajı, Bodrum Turgutreis Halk Plajı, Dalaman Sarsal Halk Plajı, Dalaman Kayacık Halk Plajı, Datça Taşlıca Halk Plajı, Datça Karaincir Plajı, Datça Hastaneönü Halk Plajı, Fethiye Aksazlar Plajı, Köyceğiz Ekincik Plajı, Marmaris Hisarönü Halk Plajı, Milas Güllük Halk Plajı, Milas Ören Halk Plajı, Ortaca Sarçed Plajı, Ula Akyaka Halk Plajı.



Kaynak: DHA

- Muğla