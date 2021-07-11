Engelsiz Plaj sezonu açtı
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Engelsiz Plaj sezonu açtı

Engelsiz Plaj sezonu açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireyleri denizle buluşturan Engelsiz Plajı bu yaz sezonunda da misafirlerini ağırlamaya başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireyleri denizle buluşturan Engelsiz Plajı bu yaz sezonunda da misafirlerini ağırlamaya başladı. Konyaaltı Sahili'nde bulunan Engelsiz Plaj, yeniden düzenlenip bakım ve onarımı yapılarak engelli vatandaşların yararlanacağı hale getirildi.

Antalya'da yaşayan ya da şehir dışından tatil için kente gelen engelli vatandaşların rahatlıkla denize girebileceği Konyaaltı Sahili'ndeki Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Plaj bu yaz da yoğun ilgi görüyor. Engelsiz Plaj, yeniden düzenlenip bakım ve onarımı yapılarak engelli vatandaşların daha kolay yararlanacağı hale getirildi. Plajda fiziksel engelli bireylerin denizle buluşmasını sağlayacak yürüyüş platformu, asansör sistemi, şezlonglar ve özel soyunma kabinleri bulunuyor. Engelli bireyler cankurtaran ve görevli personel yardımıyla asansör sistemi ya da özel rampalı platform ile kolay bir şekilde denizle buluşuyor. Plajdan tüm yaş grubundan engelli bireyler ücretsiz faydalanabiliyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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