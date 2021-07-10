Antalya'da "Engelsiz Plaj" sezonu açtı
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Antalya'da "Engelsiz Plaj" sezonu açtı

Antalya'da 'Engelsiz Plaj' sezonu açtı
Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Antalya'da engellileri denizle buluşturan "Engelsiz Plaj", misafirlerini ağırlamaya başladı.

Antalya'da engellileri denizle buluşturan "Engelsiz Plaj", misafirlerini ağırlamaya başladı.

Konyaaltı Sahili'nde bulunan plaj, Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenip, bakım ve onarımı yapıldı.

Engellilerin rahatlıkla denize girebileceği plaj, bu yaz da yoğun ilgi görüyor.

Plajda, yürüyüş platformu, asansör sistemi, şezlonglar ve özel soyunma kabinleri bulunuyor.

Ziyaretçiler, cankurtaran ve personel yardımıyla asansör ya da özel rampalı platformla kolay şekilde denizle buluşuyor.

Plajdan tüm yaş grubundaki engelliler, ücretsiz faydalanıyor.

Antalya'da 'Engelsiz Plaj' sezonu açtı
Antalya'da 'Engelsiz Plaj' sezonu açtı
Antalya'da 'Engelsiz Plaj' sezonu açtı
Antalya'da 'Engelsiz Plaj' sezonu açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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