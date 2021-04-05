"Engelsiz Ordu Taksi" engelli vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Engelsiz Ordu Taksi" engelli vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırdı

Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Engelsiz Ordu Taksi", engelli vatandaşların günlük hayatının kolaylaşmasına imkan sağlıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Engelsiz Ordu Taksi", engelli vatandaşların günlük hayatının kolaylaşmasına imkan sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların taleplerini dikkate alarak, kent genelinde ücretsiz hizmet verecek "Engelsiz Ordu Taksi" projesini hayata geçirdi.

Engelsiz Ordu Taksi için talepte bulunan vatandaşlar, evlerinden alınarak istedikleri yere götürülüyor ve ev dışındaki zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması sağlanıyor.

İşlemleri biten vatandaşlar yine Engelsiz Ordu Taksi hizmetiyle evlerine bırakılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Engelli vatandaşlarımızı evlerinden alıyor, kurumlardaki işlerini tamamladıktan sonra evlerine geri bırakıyoruz. Bize ulaşan engelli vatandaşlarımızın 7/24 işlerini takip ediyoruz." dedi.

Engelsiz Ordu sloganıyla ihtiyaç duyan tüm vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Bilkay, bu imkanı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e de teşekkürlerini sundu.

Engelli vatandaşlar projeden memnun

Engelsiz Ordu Taksi ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlerini hallettiğini ifade eden cam kemik hastası Songül Çıtır, "Ordu Büyükşehir Belediyemizin engelsiz taksi hizmeti olduğunu öğrendim ve gerekli işlerimi halletmem için talepte bulundum. Ekipler bizzat evime gelerek beni aldı. İhtiyaçlarımı giderdim, işlerimi hallettim ve beni geri evime bıraktılar. Bu hizmeti bize sağladıkları için herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Engelli sporcu Süleyman Kızılkaya da 2009 yılında geçirdiği kaza sonucu bedensel engelli olarak hayatını sürdürdüğünü söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda sporcu olduğunu anlatan Kızılkaya, "Antrenmanlarıma gidip gelirken zorluk çektiğim için Ordu Büyükşehir Belediyemizin engelsiz taksi hizmetinden yararlanıyorum. Bu imkanı verdikleri için belediyemize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

'Engelsiz Ordu Taksi' engelli vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırdı
'Engelsiz Ordu Taksi' engelli vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırdı
'Engelsiz Ordu Taksi' engelli vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırdı
'Engelsiz Ordu Taksi' engelli vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Meral Akşener Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hazal Kaya İbrahim Çelikkol Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Caner Erkin Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Engelsiz Ordu Taksi" engelli vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 14:12:21. #1.16#
title