"Engelsiz Nilüfer Projesi"ne ödül

Nilüfer Belediyesi, İkinci Yüzyıl Derneği'nin düzenlediği Yerel Yönetim Ödülleri'nde "Engelsiz Nilüfer Projesi" ile ödüle layık görüldü.

Nilüfer Belediyesi, İkinci Yüzyıl Derneği'nin düzenlediği Yerel Yönetim Ödülleri'nde "Engelsiz Nilüfer Projesi" ile ödüle layık görüldü.

Ödülü alan Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer'i engelsiz bir yer haline getirmek için sayısız çalışma yaptıklarını belirterek, "Kadınların, engellilerin ve diğer dezavantajlı grupların şehri eşit derecede kullandığı ve karar süreçlerine katıldığı bir yer oluşturmaya çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımıza evden çıkıp toplum içinde sosyalleşebilmeleri için ihtiyaç duydukları eğitimleri veriyoruz. Engelli vatandaşlarımıza spor imkanları sağlıyoruz, kültürel etkinliklerimizden ücretsiz yararlanma hakkı sağlıyoruz, onlara ücretsiz tatil imkanı sunuyoruz, çeşitli beceri edindiren eğitici faaliyetler yapıyoruz. Nilüfer'de görme engelliler, kütüphanelerimiz aracılığıyla üç bin civarında sesli kitaba ulaşabiliyorlar. Kütüphaneye ulaşmada güçlük yaşayan her engellinin evine kitap götürülüyor. Kısacası onlara sosyal hayata katılma imkanı sunuyor, engelli vatandaşların sosyal hayatta yaşadığı dezavantajları ortadan kaldırmaya çabalıyor ve öte yandan da toplumda engelliliğe dair farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi'nin engellilerin hayatını kolaylaştırmak, onları sosyal hayatın içine almak için yaptığı çalışmalardan bahseden Başkan Turgay Erdem, "Bu alanda yaptıklarımızın ödüle değer görülmesi mutluluk verici" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı