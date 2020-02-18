"Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri" yarışması başladı

18.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:12

Bağcılar Belediyesi tarafından Türkiye'nin en iyi radyo ve radyocularının belirlendiği "Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri" yarışmasının ikincisi düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başarılı radyoları, radyo programları ve programcılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlenecek yarışmanın tanıtımı, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda yapıldı.

Engelli radyocu Fatma Şahin ve engelli milli sporcuların da katıldığı tanıtımda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, radyocuların toplum nezdinde önemli bir görev üstlendiklerini belirterek, "Biz zannediyoruz ki teknoloji geliştikçe insanlar bazı şeylerden uzaklaşıyor. Bazı şeyler tam aksine çok daha kıymete biniyor. Telefon veya televizyon radyoyu öldürebildi mi? Öldüremedi, öldüremez. Çünkü onun hem yeri farklı hem de ulaşım noktasında çok rahat iletişim kurulabilen bir araç. Televizyon ekranında mimiklerinizle, hareketlerinizle kendinizi beğendirebilirsiniz ama radyoda ekran arkasında kendini beğendirmek de ayrı bir maharet." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, 25 kategoride ödülün verileceği yarışmada, 21 Şubat'a kadar "engelsizmikrofon.org" internet sitesi üzerinden oy kullanabilecek. Engelliler ise 22-23 Şubat tarihlerinde Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda kurulacak şeffaf sandıklarda rehber öğretmenler eşliğinde oy verebilecek.

Oylama sonucunda "En İyi Radyo" ve "En İyi Radyocu" başta olmak üzere 25 kategoride başarılı olan isimlere ödülleri 26 Şubat'ta verilecek.

Kaynak: AA