09.08.2019 19:56

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Engelsiz Meclisi özel çocuklarla balık tuttu.

Gemlik Kent Konseyi Engelsiz Meclisi, farklı kurumda bulunan engellilerle beraber balıt tuttu. İskelede balık tutan engelliler ve aileleri keyifli anlar geçirdi. Programa Kent Konseyi Engelsiz Meclisi Başkanı Mualla Çiğdem ve Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya ve yönetimi de katıldı. Yetkililer, engellilerin günlük hayatlarında imkan bulamadıkları faaliyetleri onlara yaşatmaya öncelik verdiklerini belirttiler.

Bu arada, Necdet Reis'in teknesi ile denize açılan fotoğrafçı ve gazeteciler, engelli vatandaşların mutlu anlarını ölümsüzleştirdi. - BURSA

Kaynak: İHA