İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Engelsiz Mardin" projesi çerçevesinde, down sendromlu gençler, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Proje kapsamında, down sendromlu gençler, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü gezdi. Down sendromlu gençler daha sonra jandarma bünyesinde bulunan zırhlı araçlara bindi.

Jandarma personeli tarafından hazırlanan köpekli gösteriyi izleyen gençler, daha sonra Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu'yu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, gençlere çeşitli hediyeler verildi.

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar da gençlere emniyet binasını gezdirdi.

Gençleri makamında ağırlayan Onar, gençlerle alkışlar eşliğinde türküler söyledi.

Trafik polisleri tarafından trafikte uyulması gereken kurallar hakkında bilgi alan gençler, polis araçları ve motosikletleri inceledi.