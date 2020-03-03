"Engelsiz Malatya'ya doğru" toplantılarının ilki gerçekleştirildi

03.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:26

Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Malatya'da yaşayan engelli ve engelli yakınlarının çevre, trafik, güvenlik, eğitim, sağlık, temizlik vb. alanlarda karşılaşmış oldukları sorunları ilgili kurum yetkilileri ile istişare etmek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla "Engelsiz Malatya'ya Doğru" projesini başlattı.

Kent Konseyi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altundaş, Engelli Dernekleri ile dernek üyeleri ve aileleri katıldı.

Artan: Amacımız empati yapmak

Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Kent Konseyi ve işleyişine yönelik kısa bir bilgilendirme yaparak, sivil toplum başta olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte ortak çalışmalar yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Bu kapsamda belirli periyotlarda istişare toplantıları düzenlediklerini söyleyen Artan "Bugün burada amacımız empati yapmak. Engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini istişare etmek adına düzenlediğimiz bu program büyük önem taşımaktadır" dedi.

Dağdeviren: Her daim yanlarındayız

Hayatı engellilere engelsiz yaşatmak için her kurumun sorumlulukları olduğunu dile getiren İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Emniyet Teşkilatı olarak bu anlamda her daim engelli bireylerin yanında olduklarını vurguladı. Engellilerin toplumsal alan içinde birbirinden farklı problemler yaşadıklarını söyleyen Dağdeviren, sağlıklı insanların yaşamış oldukları hayatı engelli vatandaşların da yaşamaları konusunda birlikte hareket etmenin önemli olduğunu dile getirdi.

Altundaş: Birlikte yaşama kültürü içinde olmalıyız

Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altundaş, Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu ve Engelli Dernekleri ile işbirliği halinde insanların hayatlarına dokunmaya çalıştıklarına, Malatya'da engellilerin sesini duyurmaya yönelik etkinlikler yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Fiziksel ve psikolojik engellerin insanlardan kaynaklanmakta, aslında biz bize engel oluyoruz diyen Altundaş, engelli insanların topluma kendilerini anlatmaları ve empati oluşturmaları için birlikte yaşama kültürü içinde olmamız gerektiğini vurguladı.

İnsanların hayatın her alanında olması gerektiğini söyleyen Altundaş, "Toplumsal hayatta kendimizi ne kadar gösterir ve tanıtırsak sağlıklı insanlar bizi daha iyi anlayacaktır. Böylece asıl engelleri aşmış olacağız" dedi.

Program boyunca Engelli STK Temsilcileri ve engelli üyeler; bozuk yüzeyli kaldırımlar, standarda uygun yapılmayan rampalar, engelli otoparkları, trafik sorunu, kaldırım işgalleri, engellilerin motorlu taşıtları kullanımları ile ilgili yaşamış oldukları problemleri ilgili yetkililer ile konuşup birlikte çözüm önerileri doğrultusunda istişarede bulundular.

Kaynak: Bültenler