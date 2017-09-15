Engelsiz Kurslara Kayıtlar Başlıyor

Kadıköy'de yaşayan engelli vatandaşlara hizmet sunan Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi'nde yeni dönem ekim ayında başlayacak. 13 farklı branşta eğitim verilecek merkezdeki kurslara kayıtlar ise 18 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Eğitimler haftanın beş günü, saat 09.30 ile 16.30 arasında olacak. Ekimde başlayacak eğitim dönemi haziran ayının sonunda tamamlanacak. Bir önceki dönem içerisinde verilen servis hizmetinin güzergâhına yapılacak olan yeni eklerle servis ağının genişletilmesi de planlanıyor.

YOGA DA VAR EL SANATLARI DA

Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi'nde 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde üç ana başlıkta kurslar düzenlenecek; Sporda basketbol, futbol, yoga, yüzme ve pilates, "hobi" olarak el sanatları, mutfak sanatları, resim, drama, ritim, fotoğrafçılık, meslek edinmeye yönelik olarak ise bilgisayar ve işaret dili tercümanlığı eğitimleri verilecek.

2018 yılı Nisan ayında gerçekleştirilecek olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) yönelik hazırlık kursu açılması da hedefleniyor.

KURSLARA KİMLER KATILABİLİR?

Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi'nde gerçekleşecek kurslara 14 yaş üstü engelli bireyler katılabiliyor. Kurslara katılabilmek için kişinin tam teşekküllü devlet hastanesinden yüzde 40 ve üzeri engel raporuna sahip olması ve merkeze ulaşarak kurslarla ilgili talebini bildirmesi yeterli. Kontenjan uygunluğu doğrultusunda kurslara kayıtlar gerçekleştirilecek.

Yeni eğitim döneminde gerçekleştirilecek olan kurslar için 18 Eylül– 30 Eylül tarihleri arasında kurs kayıtları alınacak. Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi'ne 0 216 337 21 21 numaralı telefondan ulaşılarak kurslar için kayıt yaptırılabilir.