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Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi Atatürk'ü andı

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Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi Atatürk'ü andı

Odunpazarı Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylere yönelik hayata geçirdiği Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümü için anma etkinliği düzenlendi.

Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliği İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı duruşunda bulunan özel gereksinimli bireyler, gerçekleştirdikleri etkinliklerle Atatürk'ü andılar.

Özel gereksinimli bireyler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına bir de Atatürk Köşesi hazırladı.

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