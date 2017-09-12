Engelsiz Kalpler Spor Şenliğinde Buluşuyor

Muratpaşa Belediyesi'nin, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'nın (ZİÇEV) 35'inci kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında ev sahipliği yapacağı spor şenliğinde Antalya protokolü özel bireylerle basketbol maçında karşı karşıya gelecek.



Muratpaşa Belediyesi, ZİÇEV'in 35'inci yıl kutlama etkinlikleri kapsamında, OYAK Spor Tesislerinde Engelsiz Kalpler Spor Şenliği'ne ev sahipliği yapacak. Yarın (Çarşamba) saat 11.00'de başlayacak şenlik engelli bireylerin spor çalışmalarını desteklemek, özel bireylerin yaz dönemi çalışmalarını ödüllendirmek ve toplum içinde farkındalık oluşturmak amacı taşıyor.



Şenliğe Antalya Valiliği, Muratpaşa Kaymakamlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de destek veriyor.



Basketbol, masa tenisi, bocce ve penaltı atışı karşılaşmalarıyla saat 15.00'e kadar devam edecek Engelsiz Kalpler Spor Şenliği, ödül töreniyle sona erecek. Şenlikte Antalya protokolü özel bireylerle basketbol maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 11.30'da başlayacak. - ANTALYA