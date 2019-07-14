Engelsiz Kafe'de sona doğru

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın birlikte hayata geçirdiği, farklı engel gruplarının bir arada olduğu ve engellilerin diğer bireylerle günlük hayatı paylaştığı Engelsiz Kafe'de yenileme çalışmalarında sona gelindi. Engelsiz Kafe, yenilenmiş haliyle çok kısa bir zamanda kapılarını yeniden açacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin Adalya Vakfı'yla birlikte Şirinyalı Mahallesi'nde falezlerin üzerinde, yaklaşık 8 dönümlük bir alan üzerinde Nisan 2015'te hizmete açtığı Engelsiz Kafe'de yenilenme çalışmalarında sona gelindi.

Belediyenin Fen İşleri, Park ve Bahçeler müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmaları kapsamında Engelsiz Kafe'de engelli bireylerin daha rahat hareket imkan sağlayacak düzenlemeler yapılırken, atıl alanlar da farklı fonksiyonlar yüklenerek yeniden düzenlendi. Belediye başkanı Ümit Uysal'ın bir an önce tamamlanması talimatı verdiği Engelsiz Kafe'nin gelecek hafta içinde yenilenen yüzüyle kapılarını yeniden açması bekleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA