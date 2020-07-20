Engelsiz Kafe'de aileler yeniden bir arada
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Engelsiz Kafe'de aileler yeniden bir arada

Engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, düzenlediği gecede öğrencileri ve aileleriyle yeniden bir araya getirdi.

Engelsiz Kafe'de aileler yeniden bir arada
20.07.2020 12:37 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:14

Engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, düzenlediği gecede öğrencileri ve aileleriyle yeniden bir araya getirdi.

Korona virüs salgını dolayısıyla Mart ayında faaliyetlerini durduran Engelsiz Kafe'de düzenlenen müzik dinletisiyle yeniden öğrencileri engelli bireyler ve aileleriyle buluştu. Falez sahil bandında yer alan ve çam ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 8 dönümlük bir alanda farklı engel gruplarına yönelik sosyal destek programları gerçekleştiren Engelsiz Kafe'nin etkinliği için herkes tek tek ateşi ölçülerek içeri alındı.

"Evimize geldik"

Kızı Hatice Sudem'le geceye katılan Rabia Yıldırım, "Davet edildik. Koşa koşa geldik. Böyle bir daveti de sabırsızlıkla bekliyorduk" dedi. Pandemi döneminin sıkıntılı geçtiğini anlatan Yıldırım, çocukların psikolojik olarak çok etkilendiğini ve hatta sinir krizleri geçirdiğini söyledi. Engelsiz Kafe'den uzun bir aranın ardından gelen daveti "Evimize davet edildik" sözleriyle anlatan Yıldırım, "Koşarak geldik, evimize. Engelsiz Kafemize geldik. Ailemize kavuştuk. Biz buranın bir parçasıyız. Burası bizim bir parçamız. Dışlanmadığımız, yadırganmadığımız bir yer" diye konuştu.

"Yeni halini beğendim"

Yeğeni Dilek Patır'la gelen Gülümser Sönmez, cep telefonlarına gelen bir mesajla etkinlikten haberdar olduklarını belirtirken "Daha öncede aktivitelerine katılmıştık. Burayı normalde de çok seviyorum. Akşamları sık sık geliyorum. Yeni haliyle daha çok beğendim" dedi. Jale Sermit, oğlu Arda'yla katıldığı geceyi, "Çok iyi oldu. Çocuklarımız bunalmıştı. Sadece arabayla dolaştırabiliyoruz. Hocalarımız zaten devamlı arayıp soruyorlar. Güzel bir ortam. Herkes birbirine mesafeli her zaman" diyerek anlattı.

"Hayata dokunmaya devam edeceğiz"

Adalya Vakfı Başkanvekili Bilal Köleoğlu ise Engelsiz Kafe'nin özel öğrencileri ve aileleriyle uzunca bir dönem buluşamadıklarını belirterek, "Bu dönemde onlarla irtibatı koparmadan faaliyetlerimiz uzaktan da olsa devam etti. Yine ihtiyaç sahibi engelli ailelerimize gıda yardımlarımız devam etti. Bundan sonra da onlarla birlikte olmaya ve büyük bir hassasiyetle onların hayatına dokunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Müzik dinletisi, bir Antalya klasiği olan 'Akdeniz Akşamları' ile başlayıp Türk pop müziğin klasikleri ve oyun havalarıyla devam etti. Gece, Engelsiz Kafe'nin en renkli öğrencilerinden Eyüp Tarım'ın Hayat Bayram Olsa şarkısı gitar eşliğinde söylemesiyle sona erdi. Geceye katılanlar şarkıya alkışlarla eşlik etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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